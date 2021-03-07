«АвтоКрАЗ» заборгував працівникам 66,8 млн грн: питання розглянули на комісії у виконкомі

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 0

Підприємство є найбільшим боржником по зарплаті у Полтавській області

ПрАТ «АвтоКрАЗ» на сьогодні винен працівникам 66 млн 890 тис гривень. Питання розглянули сьогодні на засіданні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій у виконкомі.



Як зазначила голова комісії Ольга Усанова, на сьогодні «АвтоКрАЗ» є найбільшим боржником по зарплаті не лише у місті, а й у Полтавській області. Комісія періодично розглядає це питання уже два роки — але борги підприємства наразі не погашені. Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ» перебуває у процедурі банкрутства, проте ліквідація підприємства-боржника не призначалася. І воно є економічно активним.





Ольга Усанова поінформувала, що виконком неодноразово звертався до керівництва підприємства щодо погашення заборгованості, але відповідей не отримав. Вона також нагадала про звернення до керівництва держави щодо націоналізації «АвтоКрАЗу».



Але ми отримали відповідь, що наразі це здійснити неможливо, - сказала пані Усанова.





Вона також наголосила, що працівники автозаводу самостійно звертаються до суду з позовами про стягнення боргів по зарплаті. Юридичну допомогу у складанні цих позовних заяв надає їм виконком.



Фахівець департаменту соцзахисту населення Ірина Гонтар поінформувала, що департамент звертався і до Держінспекції праці, і до Міноборони (з приводу замовлень для КрАЗу).



Від Міноборони надійшов лист: поінформували, що замовлення «АвтоКрАЗу» надавалися з 2013 року. Проте, як зазначено у листі, який цитували на комісії, підприємство порушувало умови контрактів та не дотримувалось термінів виготовлення продукції. Також Міноборони повідомило, що в 2020 році проводилася закупівля 47 автомобілів через Prozorro. Проте ПрАТ «АвтоКрАЗ» не взяв участь у тендері. У той же час, підприємство мало контракт з Міноборони на виготовлення сідельних тягачів до листопада 2020 року. Але на момент закінчення контракту продукція не була виготовлена.



Із Держпраці відповіли, що було вжито п'ять заходів, спрямованих на погашення заборгованості по зарплаті. Матеріали спрямовані до правоохоронних органів.



Із поліції повідомили, що розслідують кримінальну справу щодо невиплати зарплати за зверненням працівників ПрАТ «АвтоКрАЗ».



Остання відповідь, яку отримав департамент соцзахисту — про міжвідомчу нараду за участю Міноборони, де розглядалося питання замовлень «АвтоКрАЗу». При цьому Міністерство оборони повідомило про готовність закуповувати продукцію автозаводу у 2021 році за умови, якщо підвищення якості та дотриманні термінів доставки.



На нараді вирішили відправити чергову «порцію» листів до КМУ з проханням допомогти у пошуку шляхів повернення боргів по зарплаті. Представник «АвтоКрАЗу» на засідання комісії не з'явився.





Нагадаємо, працівники підприємства декілька разів мітингували, перекриваючи дороги і вимагаючи зарплату - але не допомогло.