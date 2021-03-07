У Кременчуцькому районі чоловік ледь не загинув через жалість

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 1 754

У Кременчуцькому районі односелець Василь купував продукти хворому пенсіонеру. Того ранку він теж прийшов провідати хворого, але побачив відкриті двері, розкидані речі в будинку, а от самого Віктора знайти не міг.

Коли сусід почав кликати пенсіонера, то почув з сусідньої кімнати ледь чутний голос. Бідний чоловік був побитий і зв'язаний. На місце викликали медиків та правоохоронців.

Поліціянти з'ясували, що нападники прийшла лісом із Власівки. У суді затримана жінка мовчала, але потерпілий пригадав, що відчинив їй двері, бо та сказала, що заблукала й просила допомоги.

Жінка накинулася на господаря хати з кулаками. Її помічник, якого затримали за підозрою, говорить в суді, що доказів його вини в поліції немає. Затриманого Романа впізнав потерпілий, бо він теж проживає в Кіндрівці.

Обох відправили в ізолятор. Слідство триває.

Згідно з інформацією Автозаводського районного суду, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою підозрюваних у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, та проникненням у житло (ч.3 ст.187 КК України).

- Подія мала місце 21.02.2021 близько 21 год. 00 хв. в с. Кіндрівка Кременчуцького району, де підозрювані Б. та П. за попередньою змовою зайшли на територію домоволодіння та через незачинені вхідні двері житлового будинку проникли до приміщення, та з метою заволодіння майном вчинили напад на власника Х., поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я останнього, яке виразилось у нанесенні ударів руками, зжатими у кулак в область голови, від яких потерпілий впав на підлогу та втратив свідомість.

Після цього, підозрювані Б. та П. непритомному Х., який лежав на підлозі кімнати, за допомогою кабелю та гумової камери, зв’язали разом обидві руки та окремо разом обидві ноги відповідно, позбавивши його можливості чинити опір. Після цього підозрювані незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень та двома мобільними телефонами та покинули місце скоєння злочину. У результаті умисних злочинних дій Б. та П. потерпілому Х. завдані тілесні ушкодження у вигляді синців на обличчі та перелому хірургічної шийки лівого плеча зі зміщенням і вивихом головки.

Згідно ч.3 ст.187 КПК України розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище,- карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна, - йдеться у повідомленні.