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Кременчук, Спорт

Управління молоді та спорту Кременчук отримало нового керівника

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 880

 Конкурс тривав близько місяця 

Керівником управління молоді та спорту в Кременчуці став Олег Медведенко, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника. Про це стало відомо на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради. 


На питання міського голови віцемер Руслан Проценко відповів, що Олег Медведенко пройшов конкурс. Рішення підписав перший заступник мера Володимир Пелипенко. 


В управлінні молоді та спорту Кременчука оголосили про пошук керівника


Нагадаємо, що після звільнення Олександра Мазура тимчасово виконував обов'язки Олег Медведенко. Екскерівник управління Олександр Мазур тепер очолює КДЮСШ №1, а також є заступником керівника управління молоді та спорту у Кременчуці. 


Керівник управління спорту Олександр Мазур написав заяву на звільнення
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Автор: Альона Душенко
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