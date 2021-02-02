В управлінні молоді та спорту Кременчука оголосили про пошук керівника

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Подати документи можна до кінця зими

Управління молоді та спорту Кременчука оголосило конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління молоді та спорту. Відповідну інформацію опублікували на сайті мерії Кременчука.



Загальні кваліфікаційні вимоги до керівника:

громадянство України;

вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідної професійної спрямованості;

досконале володіння державною мовою;

стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;

вміння працювати на комп’ютері.



Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається управлінням молоді та спорту.





Якщо бажаєте спробувати свої сили, то до конкурсної комісії необхідно подати документи:

заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

автобіографія;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

е-декларація про доходи за 2020 рік;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

копія військового квитка (за наявності);

трудова книжка.



Документи необхідно подати до кінця зими (протягом 30 календарних днів з дня оголошення, а саме відлік йде від 1 лютого, коли опублікували оголошення на сайті - ред.). Приймають документи за адресою: площа Перемоги, 2, кабінет 410.





Нагадаємо, що у понеділок, 1 лютого, стало відомо, що Олександр Мазур, який понад 20 років відпрацював в управлінні, написав заяву на звільнення й зараз очолюватиме КДЮСШ №1. Тимчасово виконує обов'язки керівника управління молоді та спорту Олег Медведенко, який був директором КДЮСШ №1.



