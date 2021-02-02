В управлінні молоді та спорту Кременчука оголосили про пошук керівника

Управління молоді та спорту Кременчука оголосило конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління молоді та спорту. Відповідну інформацію опублікували на сайті мерії Кременчука.
Загальні кваліфікаційні вимоги до керівника:
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається управлінням молоді та спорту.
Якщо бажаєте спробувати свої сили, то до конкурсної комісії необхідно подати документи:
Документи необхідно подати до кінця зими (протягом 30 календарних днів з дня оголошення, а саме відлік йде від 1 лютого, коли опублікували оголошення на сайті - ред.). Приймають документи за адресою: площа Перемоги, 2, кабінет 410.
Нагадаємо, що у понеділок, 1 лютого, стало відомо, що Олександр Мазур, який понад 20 років відпрацював в управлінні, написав заяву на звільнення й зараз очолюватиме КДЮСШ №1. Тимчасово виконує обов'язки керівника управління молоді та спорту Олег Медведенко, який був директором КДЮСШ №1.