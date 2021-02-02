Календар та вшанування учасників бойових дій: як розподілили кошти між громадськими організаціями

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 311

На перший квартал для трьох громадських організацій виділяють 51 тисячу гривень

З міського бюджету Кременчука відбудеться розподіл асигнувань на фінансову підтримку громадських об’єднань для здійснення та проведення заходів у І кварталі 2021 року. Згідно з проєктом рішення три громадські організації отримають 51 500 грн.





Громадські організації отримають кошти для проведення «Дня Добровольця», проведення заходу «День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану» та «Дня Героїв Небесної Сотні», а також випуск календаря.





№ п/п Назва громадського об’єднання Керівник громадського об’єднання Сума до затвер –дження, грн Міська комплексна програма «Захисник України» на 2021 - 2023 роки 1. Відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» в Полтавській області, м. Кременчук Лукіянчук Анатолій Анатолійович 12 000 2. Громадська організація «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» Фещенко Олег Володимирович 12 000 3. Громадська організація «АТО-Майдан-Кременчук» Харченко Леонід Юхимович 27 500 УСЬОГО: 51 500





До Дня Добровольця планують зробити банер «Памʼять» (2 000 грн), відвідати непрацездатних учасників АТО та привітання їх листівками та подяками; провести мітинг-панахиду і покласти вінки та квіти на могили воїнів-добровольців (7 000 грн квіти + 3 000 грн транспортні послуги).





До «Дня Героїв Небесної Сотні» планують провести мітинг-реквієм та змагання, а саме:

проведення панахиди, мітингу-реквієму, покладання вінків та квітів до стели Героїв Небесної Сотні, до могили Героя України І. Сердюка;

проведення тематичної бесіди, лекції, перегляд документального фільму, проведення зустрічей учасників Революції Гідності та учасників АТО зі школярами, студентами;

організація проведення шахово-шашкового турніру серед молоді Кременчуцької міської територіальної громади;

поїздка у м. Київ для участі в заходах по вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні (транспортні витрати 12 000 грн).





У «День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-річчя виведення військ з Афганістану» ветерани планують:

обстеження матеріально-побутових умов колишніх воїнів-афганців та сімей загиблих учасників бойових дій;

оформлення в шкільних кімнатах бойової слави, в навчальних закладах експозицій з нагоди відзначення Дня виводу радянських військ з Афганістану;

проведення зустрічі з офіцерами ЗСУ – ветеранами війни в Афганістані, учасниками бойових дій, які виконували військовий обов’язок на території інших держав, де велись бойові дії та миротворчі операції;

проведення мітингу-реквієму і покладання квітів до стел та пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам (парк «Воїнів-інтернаціоналістів»);

організація проведення вечора пам’яті та поминального обіду по вшануванню загиблих учасників бойових дій;

15 лютого - проведення мітингу-реквієму у парку «Воїнів-інтернаціоналістів», транспортні витрати – 12 000 грн;

покладання корзини квітів і проведення вечору-помину загиблих побратимів (позабюджетне фінансування).

Також організація АТО-Майдан-Кременчук планує випустити календар на цей рік. З міського бюджету на цей проєкт планують виділити 15 500 грн (виготовлення дизайну макету - 3 000 грн та виготовлення 2 тисяч екземплярів календаря - 12 500).