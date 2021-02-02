Календар та вшанування учасників бойових дій: як розподілили кошти між громадськими організаціями

На перший квартал для трьох громадських організацій виділяють 51 тисячу гривень
З міського бюджету Кременчука відбудеться розподіл асигнувань на фінансову підтримку громадських об’єднань для здійснення та проведення заходів у І кварталі 2021 року. Згідно з проєктом рішення три громадські організації отримають 51 500 грн.
Громадські організації отримають кошти для проведення «Дня Добровольця», проведення заходу «День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану» та «Дня Героїв Небесної Сотні», а також випуск календаря.
|
№ п/п
|
Назва громадського об’єднання
|
Керівник громадського об’єднання
|
Сума до затвер –дження, грн
|
Міська комплексна програма «Захисник України» на 2021 - 2023 роки
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1.
|
Відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» в Полтавській області, м. Кременчук
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Лукіянчук Анатолій Анатолійович
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12 000
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2.
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Громадська організація «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство»
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Фещенко Олег Володимирович
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12 000
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3.
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Громадська організація «АТО-Майдан-Кременчук»
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Харченко Леонід Юхимович
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27 500
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УСЬОГО:
|
51 500
До Дня Добровольця планують зробити банер «Памʼять» (2 000 грн), відвідати непрацездатних учасників АТО та привітання їх листівками та подяками; провести мітинг-панахиду і покласти вінки та квіти на могили воїнів-добровольців (7 000 грн квіти + 3 000 грн транспортні послуги).
До «Дня Героїв Небесної Сотні» планують провести мітинг-реквієм та змагання, а саме:
У «День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 32-річчя виведення військ з Афганістану» ветерани планують:
Також організація АТО-Майдан-Кременчук планує випустити календар на цей рік. З міського бюджету на цей проєкт планують виділити 15 500 грн (виготовлення дизайну макету - 3 000 грн та виготовлення 2 тисяч екземплярів календаря - 12 500).