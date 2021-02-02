Результати матчів чемпіонату Кременчука з футзалу

У Кременчуці відбулися змагання з футзалу. Чемпіонат й першість міста пройшла в манежі СК Політехнік та Граніт.
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
|
ПОЛІТЕХНІК
|
30.01.2021
|
Кредмаш – ОДЮК
(Прошакін-2, Охоцький-2, Бредун-2, Лузін - Бичков)
|
7:1
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
Марсель – Трансгаз
(Козлов-2 – Шаповал, Герда, Бордюг)
|
2:3
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
Оверком – Круть і Ко
(Сташкевич)
|
0:1
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
Поло – Арсенал
(Бондарев, Малюк-2, Гринь - Остапенко)
|
5:1
|
2 Ліга
|
30.01.2021
|
Діліжанс – ВПУ-7
(Ковпан-3 – Орендаренко І.-2, Глупаченко-2, Клименко, Шаповал, Бєлокопитов, Максімов)
|
3:8
|
2 Ліга
|
|
ПОЛІТЕХНІК
|
31.01.2021
|
Геологія – ТАС
(Лавський-2, Костиренко, Данілейко - Крупін)
|
4:1
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
Ягуар – Адвокат
(Жениленко-2, Сокуренко, Махно – Баронін-2, Винниченко, Пасько)
|
4:4
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
Світловодськ – Джей Ті Ай
(Недік, Кувшинов, Приходько(АГ) – Макеєв-2, Ларіонов)
|
3:3
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
FERREXPO – Шарліс
(Лапочкін, Чернушенко, Белошицький – Диндіков, Ніколаєв)
|
3:2
|
1 Ліга
|
31.01.2021
|
Арсенал – Діліжанс
(Остапенко-2, Волошин, Гончаренко – Ковпан, Глущенко, Павлуша, Шахман)
|
4:4
|
2 Ліга
|
31.01.2021
|
Трансгаз – Поло
(Шаповал-2, Мороз, Бордюг – Скапа-2, Гринь, Бондарев)
|
4:4
|
2 Ліга
|
31.01.2021
|
Динамо – Оверком
(Гавренков-3, Нікітін, Романець, Кунєв – Шабанов, Хлань)
|
6:2
|
2 Ліга
|
31.01.2021
|
Круть і Ко – Марсель
(Гаркавий – Козлов, Кравчук, Сидоренко, Василенко)
|
1:4
|
2 Ліга
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
|
ГРАНІТ
|
30.01.2021
|
Юність – Мегаспорт
(Качатков-3, Охотник-2, Пукас-2, Яременко-2, Михайленко – Заніздря-2, Долина)
|
10:3
|
4 Ліга
|
30.01.2021
|
Магія смаку – Ізумруд
(Чорний-5, Погребняк-5, Шегеря-3, Шиш-2, Одинець, Зелений, Яцик, Бегма)
|
19:0
|
5 Ліга
|
30.01.2021
|
Прорив – Чемпіон
(Коробко-3, Діденко, Третяк – Мирний, Коваленко Є.)
|
5:2
|
4 Ліга
|
30.01.2021
|
Шершні – Кременчук
(Рокитний-2, Дяченко – Галичий-3, Радченко-2, Цибаровський, Омельян М., Ливинцев)
|
3:8
|
5 Ліга
|
30.01.2021
|
ПрАТ Кременчукгаз – Талант
(Арішін-5 – Бровко-2, Шаповал, Хвостенко)
|
5:4
|
4 Ліга
|
30.01.2021
|
Правий берег – Рошен
(Леонов, Ішалін - Безуглий)
|
2:1
|
5 Ліга
|
30.01.2021
|
Нафтохімік-В – Кремінь АТО
(Березняк-2, Пнтулько-2, Беляєв, Акуленко, Харіпон, Пінчук - Кіндратенко)
|
8:1
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
31.01.2021
|
Теплоенерго – ПП
(Пушкеля-2, Хвойницький-2, Латиш, Шпак, Попельнюх, Помуран(АГ) – Будніков, Метельский )
|
8:2
|
4 Ліга
|
31.01.2021
|
Деївка – Брест
(Чкан-2, Калюжний-2, Селін – Коцур, Марченко, Скляренко)
|
5:3
|
3 Ліга
|
31.01.2021
|
Колос – Зоря
(Яковенко-4, Гусев – Крошка-3, Білоус я.-2, Золотаренко)
|
5:6
|
4 Ліга
|
31.01.2021
|
1-й Віконний – Стріт
(Єщенко-2, Кирпа-2, Масюк, Кучма, Суров, Тітар – Селезньов, Петріка)
|
8:2
|
3 Ліга
|
31.01.2021
|
Світ спорту – Фортуна
(Чорнуха-3, Демиденко-2, Тацій-2, Лисенко, Голубничий)
|
9:0
|
5 Ліга
|
31.01.2021
|
Олімп – Патріот
(Близнюк-2, Артюшевський, Крутіков, Мушиманський – Зубченко, Сьоря)
|
5:2
|
5 Ліга
|
31.01.2021
|
Маяк-2 – Пронозівка
(Остапець-5, Москальов-2, Підоприга, Дрига – Дідей-3, Чернешив, Овдієнко)
|
9:5
|
5 Ліга
|
31.01.2021
|
Локомотив – Інтер Авто
(Чижов, Міщенко, Дубовий, Клепач – Кухта-2, Шишкін-2, Цемах, Матвієнко, Гуцу)
|
4:7
|
3 Ліга