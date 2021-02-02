Результати матчів чемпіонату Кременчука з футзалу

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Змагання відбулися в манежі Політехнік та Граніт

У Кременчуці відбулися змагання з футзалу. Чемпіонат й першість міста пройшла в манежі СК Політехнік та Граніт.





Дата Матч Результат Ліга ПОЛІТЕХНІК 30.01.2021 Кредмаш – ОДЮК (Прошакін-2, Охоцький-2, Бредун-2, Лузін - Бичков) 7:1 2 Ліга 30.01.2021 Марсель – Трансгаз (Козлов-2 – Шаповал, Герда, Бордюг) 2:3 2 Ліга 30.01.2021 Оверком – Круть і Ко (Сташкевич) 0:1 2 Ліга 30.01.2021 Поло – Арсенал (Бондарев, Малюк-2, Гринь - Остапенко) 5:1 2 Ліга 30.01.2021 Діліжанс – ВПУ-7 (Ковпан-3 – Орендаренко І.-2, Глупаченко-2, Клименко, Шаповал, Бєлокопитов, Максімов) 3:8 2 Ліга ПОЛІТЕХНІК 31.01.2021 Геологія – ТАС (Лавський-2, Костиренко, Данілейко - Крупін) 4:1 1 Ліга 31.01.2021 Ягуар – Адвокат (Жениленко-2, Сокуренко, Махно – Баронін-2, Винниченко, Пасько) 4:4 1 Ліга 31.01.2021 Світловодськ – Джей Ті Ай (Недік, Кувшинов, Приходько(АГ) – Макеєв-2, Ларіонов) 3:3 1 Ліга 31.01.2021 FERREXPO – Шарліс (Лапочкін, Чернушенко, Белошицький – Диндіков, Ніколаєв) 3:2 1 Ліга 31.01.2021 Арсенал – Діліжанс (Остапенко-2, Волошин, Гончаренко – Ковпан, Глущенко, Павлуша, Шахман) 4:4 2 Ліга 31.01.2021 Трансгаз – Поло (Шаповал-2, Мороз, Бордюг – Скапа-2, Гринь, Бондарев) 4:4 2 Ліга 31.01.2021 Динамо – Оверком (Гавренков-3, Нікітін, Романець, Кунєв – Шабанов, Хлань) 6:2 2 Ліга 31.01.2021 Круть і Ко – Марсель (Гаркавий – Козлов, Кравчук, Сидоренко, Василенко) 1:4 2 Ліга