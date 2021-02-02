Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Результати матчів чемпіонату Кременчука з футзалу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 356

 

Змагання відбулися в манежі Політехнік та Граніт

У Кременчуці відбулися змагання з футзалу. Чемпіонат й першість міста пройшла в манежі СК Політехнік та Граніт. 


Дата

  

Матч

Результат

Ліга

 

ПОЛІТЕХНІК

30.01.2021

  

Кредмаш – ОДЮК

(Прошакін-2, Охоцький-2, Бредун-2, Лузін - Бичков)

7:1

2 Ліга

30.01.2021

  

Марсель – Трансгаз

(Козлов-2 – Шаповал, Герда, Бордюг)

2:3

2 Ліга

30.01.2021

  

Оверком – Круть і Ко

(Сташкевич)

0:1

2 Ліга

30.01.2021

  

Поло – Арсенал

(Бондарев, Малюк-2, Гринь - Остапенко)

5:1

2 Ліга

30.01.2021

  

Діліжанс – ВПУ-7

(Ковпан-3 – Орендаренко І.-2, Глупаченко-2, Клименко, Шаповал, Бєлокопитов, Максімов)

3:8

2 Ліга

 

ПОЛІТЕХНІК

31.01.2021

  

Геологія – ТАС

(Лавський-2, Костиренко, Данілейко - Крупін)

4:1

1 Ліга

31.01.2021

  

Ягуар – Адвокат

(Жениленко-2, Сокуренко, Махно – Баронін-2, Винниченко, Пасько)

4:4

1 Ліга

31.01.2021

  

Світловодськ – Джей Ті Ай

(Недік, Кувшинов, Приходько(АГ) – Макеєв-2, Ларіонов)

3:3

1 Ліга

31.01.2021

  

FERREXPO – Шарліс

(Лапочкін, Чернушенко, Белошицький – Диндіков, Ніколаєв)

3:2

1 Ліга

31.01.2021

  

Арсенал – Діліжанс

(Остапенко-2, Волошин, Гончаренко – Ковпан, Глущенко, Павлуша, Шахман)

4:4

2 Ліга

31.01.2021

  

Трансгаз – Поло

(Шаповал-2, Мороз, Бордюг – Скапа-2, Гринь, Бондарев)

4:4

2 Ліга

31.01.2021

  

Динамо – Оверком

(Гавренков-3, Нікітін, Романець, Кунєв – Шабанов, Хлань)

6:2

2 Ліга

31.01.2021

  

Круть і Ко – Марсель

(Гаркавий – Козлов, Кравчук, Сидоренко, Василенко)

1:4

2 Ліга
           

 

 

Дата

  

Матч

Результат

Ліга

 

ГРАНІТ

30.01.2021

  

Юність – Мегаспорт

(Качатков-3, Охотник-2, Пукас-2, Яременко-2, Михайленко – Заніздря-2, Долина)

10:3

4 Ліга

30.01.2021

  

Магія смаку – Ізумруд

(Чорний-5, Погребняк-5, Шегеря-3, Шиш-2, Одинець, Зелений, Яцик, Бегма)

19:0

5 Ліга

30.01.2021

  

Прорив – Чемпіон

(Коробко-3, Діденко, Третяк – Мирний, Коваленко Є.)

5:2

4 Ліга

30.01.2021

  

Шершні – Кременчук

(Рокитний-2, Дяченко – Галичий-3, Радченко-2, Цибаровський, Омельян М., Ливинцев)

3:8

5 Ліга

30.01.2021

  

ПрАТ Кременчукгаз – Талант

(Арішін-5 – Бровко-2, Шаповал, Хвостенко)

5:4

4 Ліга

30.01.2021

  

Правий берег – Рошен

(Леонов, Ішалін - Безуглий)

2:1

5 Ліга

30.01.2021

  

Нафтохімік-В – Кремінь АТО

(Березняк-2, Пнтулько-2, Беляєв, Акуленко, Харіпон, Пінчук - Кіндратенко)

8:1

3 Ліга

ГРАНІТ

31.01.2021

  

Теплоенерго – ПП

(Пушкеля-2, Хвойницький-2, Латиш, Шпак, Попельнюх, Помуран(АГ) – Будніков, Метельский )

8:2

4 Ліга

31.01.2021

  

Деївка – Брест

(Чкан-2, Калюжний-2, Селін – Коцур, Марченко, Скляренко)

5:3

3 Ліга

31.01.2021

  

Колос – Зоря

(Яковенко-4, Гусев – Крошка-3, Білоус я.-2, Золотаренко)

5:6

4 Ліга

31.01.2021

  

1-й Віконний – Стріт

(Єщенко-2, Кирпа-2, Масюк, Кучма, Суров, Тітар – Селезньов, Петріка)

8:2

3 Ліга

31.01.2021

  

Світ спорту – Фортуна

(Чорнуха-3, Демиденко-2, Тацій-2, Лисенко, Голубничий)

9:0

5 Ліга

31.01.2021

  

Олімп – Патріот

(Близнюк-2, Артюшевський, Крутіков, Мушиманський – Зубченко, Сьоря)

5:2

5 Ліга

31.01.2021

  

Маяк-2 – Пронозівка

(Остапець-5, Москальов-2, Підоприга, Дрига – Дідей-3, Чернешив, Овдієнко)

9:5

5 Ліга

31.01.2021

  

Локомотив – Інтер Авто

(Чижов, Міщенко, Дубовий, Клепач – Кухта-2, Шишкін-2, Цемах, Матвієнко, Гуцу)

4:7

3 Ліга
1
Автор: Альона Душенко
Теги: футзал

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх