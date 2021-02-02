Верховна Рада започаткувала премію для учасників ЗНО у 100 тисяч грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 387

Верховна Рада України започаткувала премії у 100 тисяч грн для учасників ЗНО з найвищими результатами. Відповідний проєкт постанови №4559 в цілому 29 січня підтримали 312 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Документ передбачає запровадження з 2021 року 30 премій Верховної Ради для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.





Кожного року премію отримуватимуть учасникам ЗНО, які склали тести з чотирьох і більше навчальних предметів, загальна сума за якими становить не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів щонайменше з одного із цих предметів.





Крім того, претенденти мають бути зараховані у поточному навчальному році до українського закладу вищої освіти та підписати з ним контракт.





Згідно з постановою, комітет з питань освіти, науки та інновацій вносить кандидатури претендентів на премії на розгляд Верховної Ради до 1 листопада кожного року. ВР щорічно до 31 грудня приймає постанову про присудження премії за відповідний рік.





Нагадаємо, в Україні заснували також стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти.