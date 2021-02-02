Кращі учасники ЗНО отримають 120 тисяч стипендії, переможці всеукраїнських олімпіад – 20

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Указ Президента також передбачає 100 тис грн для переможців міжнародних олімпіад, а також гранти для здобуття вищої освіти за кордоном для українських студентів

Найкращі учасники ЗНО отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тис грн, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад – разову премію у 20 тис грн, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тис грн. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти».





За результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів з кожного регіону України за умови, що дитина обирає та навчається в українському виші.





- Щороку буде визначатися ТОП-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього 120 тисяч за рік кожен, – зазначив Володимир Зеленський.





Крім того, планують щороку виділяти для українських студентів президентські гранти для здобуття вищої освіти за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо. Але обов’язковою умовою є те, що після здобуття диплома студент повернеться в Україну та працюватиме на державній службі протягом трьох років.