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Чоловіка, який «грався» показниками у особистих кабінетах користувачів «Полтававодоканалу», примусово лікуватимуть

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 767

 

Суд дійшов висновку, що порушник не міг усвідомлювати свої дії

Чоловіка, який «грався» показниками у особистих кабінетах користувачів «Полтававодоканалу», примусово лікуватимуть. Про це йдеться у рішенні Октябрського районного суду м. Полтави. 


Нагадаємо, що поліція викрила порушника у червні 2020 року. Чоловік, отримавши доступ до особистих кабінетів користувачів, багато разів змінював показники, завищуючи інформацією про спожиті послуги. 


Проте, позаяк обвинувачений мав психічні розлади, внаслідок отриманої під час служби в Збройних Силах України черепно-мозкової травми, суд дійшов висновку, що порушник не міг усвідомлювати свої дії. 


Відтак чоловіка відправили на примусове амбулаторне психіатричне лікування до виходу його із хворобливого стану.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: рішення суду суд вирок

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