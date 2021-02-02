Чоловіка, який «грався» показниками у особистих кабінетах користувачів «Полтававодоканалу», примусово лікуватимуть

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 767

Суд дійшов висновку, що порушник не міг усвідомлювати свої дії

Чоловіка, який «грався» показниками у особистих кабінетах користувачів «Полтававодоканалу», примусово лікуватимуть. Про це йдеться у рішенні Октябрського районного суду м. Полтави.





Нагадаємо, що поліція викрила порушника у червні 2020 року. Чоловік, отримавши доступ до особистих кабінетів користувачів, багато разів змінював показники, завищуючи інформацією про спожиті послуги.





Проте, позаяк обвинувачений мав психічні розлади, внаслідок отриманої під час служби в Збройних Силах України черепно-мозкової травми, суд дійшов висновку, що порушник не міг усвідомлювати свої дії.





Відтак чоловіка відправили на примусове амбулаторне психіатричне лікування до виходу його із хворобливого стану.