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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція викрила хакера, який зламував особисті кабінети користувачів «Полтававодоканалу»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 525 Коментарів: 2

 

Полтавець збирав особисті дані та змінював показники обліку спожитої води

Поліція викрила 44-річного полтавця, який незаконно збирав персональні дані. Чоловік за допомогою шкідливого програмного забезпечення зламував особисті кабінети клієнтів «Полтававодоканалу». Використовував персональні дані, вносив зміни в показники обліку спожитої води, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Під час проведення обшуків вдома у чоловіка вилучили ноутбук Lenovo, USB та SD-накопичувачі, USB-модем, sim-картки операторів мобільного зв’язку та інші докази, що засвідчують факт збирання та зберігання персональних даних мешканців Полтави.


За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж) та ч.1 ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.


У разі доведення вини чоловіка, йому загрожує штраф або обмеження волі на строк від двох та п’яти років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: хакер
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

189
JJAbrams:
Сьогодні, 14:56

Сайт "Полтававодоканалу" студенты писали?
 


1 0
1 288
shtai:
Сьогодні, 15:56

А зчем он это делал в 44 года? Он что студент-заочник?


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