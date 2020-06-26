Поліція викрила хакера, який зламував особисті кабінети користувачів «Полтававодоканалу»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 525 Коментарів: 2

Поліція викрила 44-річного полтавця, який незаконно збирав персональні дані. Чоловік за допомогою шкідливого програмного забезпечення зламував особисті кабінети клієнтів «Полтававодоканалу». Використовував персональні дані, вносив зміни в показники обліку спожитої води, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Під час проведення обшуків вдома у чоловіка вилучили ноутбук Lenovo, USB та SD-накопичувачі, USB-модем, sim-картки операторів мобільного зв’язку та інші докази, що засвідчують факт збирання та зберігання персональних даних мешканців Полтави.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж) та ч.1 ст. 182 (порушення недоторканості приватного життя) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.





У разі доведення вини чоловіка, йому загрожує штраф або обмеження волі на строк від двох та п’яти років. Тривають слідчі дії.