Позначка у свідоцтві «звільнений/на» від ДПА не стане перепоною під час вступу у виші

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 383

Якщо у свідоцтві про повну загальну середню освіту відсутні оцінки за ДПА, середній бал розраховується без них, вони не враховуватимуться в загальну кількість

Випускники мають право вступати у виш, якщо в додатку до їхніх свідоцтв про повну загальну середню освіту вказано «звільнений/-на» у пункті про державну підсумкову атестацію, це не стане перепоною під час вступу. Таку інформацію повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Фейсбуці.





Служба освітнього омбудсмена отримала звернення від вступників та батьків, що деякі виші ставлять умовою подання документів наявність у додатку до свідоцтва про повну загальну середню освіту оцінок за ДПА.





- Абітурієнт має право подати документи на вступ до університету, незалежно від того, чи є в додатку до свідоцтва оцінки ДПА, чи зроблений запис «звільнений/-на», – наголосив омбудсмен.





У пункті 3 розділу ІІ Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році читаємо наступне:





Під час реєстрації електронної заяви, абітурієнт вказує серію та номер документа про повну загальну середню освіту, а також середній бал додатка, який обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація).

Предмети, за якими зроблено запис «звільнений (а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.





Тобто якщо у свідоцтві про повну загальну середню освіту відсутні оцінки за ДПА, середній бал розраховується без них, вони не враховуються в загальну кількість.





Якщо, за бажанням здобувача освіти, оцінки ДПА будуть виставлені в додаток до свідоцтва, то вони мають бути враховані під час обчислення середнього балу.





Очільник директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров зазначив, що у даному випадку «схоже, що хтось розганяє чергову «зраду» при її відсутності».