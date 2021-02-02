КДЮСШ №2 відзначила 50-річчя й чекає на реорганізацію

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Дитячо-юнацька спортивна школа №2 (ДЮСШ №2) відкрила свої двері для любителів спорту та майбутніх чемпіонів 1 лютого 1971 року. Ця спортивна організація виникла шляхом відокремлення частини тренерського складу з Кременчуцької ДЮСШ №1, яка на той час знаходилася в колишньому католицькому костьолі. Для нового закладу навпроти середньої школи № 20 була виділена територія та збудований корпус за адресою вул. Квартальна, 5 (сучасна вул. Миколи Залудяка).







Згідно з планом спеціалізації, школа культивувала 4 види спорту: волейбол, баскетбол, легку атлетику, футбол.



У середині 1970-х років у 34 групах тренувалися 608 молодих спортсменів. Серед них – двоє були з І спортивним розрядом, а 157 чоловік мали юнацький.



Із самого початку в ДЮСШ №2 навчальну та виховну роботу здійснювали 13 тренерів із спеціальною освітою. Навчально-тренувальну роботу школа проводила в спортивній залі Добровільного спортивного товариства «Спартак». Роботою ДЮСШ-2 керувала педагогічна рада.





2-й справа В.М.Брусник - чемпіон області з фехтування, 1952 р.



Всього за 7 років діяльності Кременчуцька спортивна школа № 2 досягла неабияких результатів. Так, за відомостями 1977 року, поданими директором цього закладу Володимир Миколайович Брусником, у розпорядженні школи було 3 спортивних зали та спортивний комплекс на подвір`ї школи. На той час тут діяло вже 43 групи, в яких навчалося 563 юних спортсмени. Кращою була група волейболісток, яку готував старший тренер Віктор Якович Ребрун.





Віктор Ребрун та Віра Ребрун - спортивна родина





В 1977 році його вихованки стали чемпіонками області і успішно виступили на республіканських змаганнях. А в міжнародній товариській зустрічі з волейболістками Болгарії дівчата на чолі з Оленою Бабенко, учасницею збірної України, перемогли 3:1. Кращі з них були Н.Трофуша, І.Топко, І.Сорокун, Л.Гайдук.





На фото перший ліворуч Віктор Ребрун



Вдало виступали баскетболістки тренера Анатолія Бондаренка, а також команда футболістів, яких готував тренер В.П.Шереметьєв. Футбольна команда ДЮСШ № 2 теж виступала на республіканських змаганнях.



В Олімпійський 1980 рік вихованка школи Валентина Сидельникова в змаганнях на першість республіки виконала норматив кандидата в майстри спорту СРСР з легкої атлетики.



В республіканських змаганнях, що відбулися в зазначеному році в м.Джанкой (Крим), футболісти школи зайняли третє місце, а у Всесоюзному турнірі серед 10 команд країни – перше.



Волейболістки – дівчата молодшого шкільного віку – були першими на змаганнях у Полтаві. Третє місце завоювали на цих змаганнях дівчата старшого шкільного віку.



В цьому ж 1980 році баскетбольні команди спортивної школи посіли друге місце в змаганнях хлопців і дівчат в Лубнах.





ДЮСШ-2 не тільки має гарні спортивні традиції, а й залишається справжнім центром підготовки спортсменів з баскетболу, волейболу, футболу, тхеквондо, легкої атлетики.



Серед вихованців ДЮСШ №2 нового покоління на спортивній арені Кременчук прославили:

чемпіони України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги 2009 (кандидати в майстри спорту Чергинський Денис, Бутко Богдан, Зозуля Максим, Григоренко Ігор, Жарков Олексій, Шепель Віктор);

Лизун Дмитро – майстер спорту, неодноразовий переможець та призер чемпіонатів України з тхеквондо (ВТФ), срібний призер Кубку України 2009 р.;

Лизун Олександр – майстер спорту з тхеквондо (ВТФ), переможець юнацьких ігор України 2011, бронзовий призер Чемпіонату Європи серед кадетів;

Кузнєцова Катерина – кандидат в майстри спорту, неодноразовий переможець та призер чемпіонатів України та області з тхеквондо (ВТФ), резерв збірної України;

Ємець Віктор – кандидат в майстри спорту, срібний призер Чемпіонату України з легкої атлетики 2012.





Слід відзначити і команди. Це баскетбольна команда юнаків 1991-1992 р. н., переможець ВЮБЛ 2004 р., зайняла 6 місце в Чемпіонаті України серед чоловічих команд 1 ліги 2000 р., переможець чемпіонатів області; баскетбольна команда юнаків 1995-96 р.н. (тренер Піч І.П.) - неодноразовий переможець чемпіонатів області, постійний учасник Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги; волейбольна команда дівчат (заслужений тренер України Шаляпін С.В.) – неодноразові призери чемпіонатів області та всеукраїнських турнірів; баскетбольна команда юнаків 1994-95 р.н. (тренер Піч І.П.) – неодноразові переможці чемпіонатів області, учасники Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги; баскетбольна команда юнаків 1995-96 р.н. (тренер Піч І.П.) – неодноразовий переможець чемпіонатів області, постійні учасники Всеукраїнської Юнацької Баскетбольної Ліги.







З 2010 року збірні команди спортивної школи № 2 стабільно займають призові місця на чемпіонатах області та України. За цей період підготовлені 1 майстер спорту України, 21 кандидат у майстри спорту, велика кількість спортсменів першого та масових розрядів.

На Чемпіонаті України з тхеквондо 3-9 березня 2011 року в Харкові учень ДЮСШ-2 Лизун Дмитро виборов І місце і запрошений до збірної команди України на Чемпіонат світу в Кореї, Лизун Олександр зайняв ІІ місце (серед дорослих), Кареліна Даша та Анастасьєва Каріна – І місце (серед юнаків), Бондар Іван – ІІ місце, Піроженко Олександр, Запухлий Олександр, Потоцький Ярослав – ІІІ місця серед юнаків.



У 2014 р. вихованець спортивної школи Зябліцев Олексій брав участь у Чемпіонаті Європи з тхеквондо (ВТФ) в Тайвані.

Сучасна спортивна база ДЮСШ № 2 має великий спортивний зал 36 х 18 м, малий зал 12 х 24 м, 2 тренажерних зали, 2 футбольних поля.