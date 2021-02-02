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Кременчук, Благодійність

Кременчуцька лікарня ім. О.Т. Богаєвського отримала 10 бактерицидних опромінювачів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 452

 

Біланівський ГЗК продовжує допомагати кременчуцьким медикам

Колектив Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського продовжує протистояти пандемії коронавірусу, а Біланівський ГЗК продовжує їх підтримувати.

 

Ferrexpo передала персоналу лікарні 10 бактерицидних опромінювачів, застосування яких убезпечить медперсонал та пацієнтів, які перебувають на лікуванні, від зараження. Це спеціальні мобільні медичні пристрої, що у комплекті з бактерицидною лампою забезпечують кварцування повітря у приміщенні, знезаражуючи його.


Допомогу передав гендиректор Юрій Химич, який відповідає за напрямок корпоративної соціальної відповідальності груп компаній Ferrexpo.


 


Нагадаємо, що Кременчуцька перша міська лікарня відноситься до закладів другої хвилі пандемії, яка розрахована на 120 ліжок.

 

Компанія Ferrexpo постійно здійснює моніторинг ситуації з рівнем захворюваності на коронавірус у регіоні, в якому підприємства ведуть свою виробничу діяльність, і оперативно реагує на потребу медичних установ не тільки Полтавської області, а й всієї України.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність Біланівський ГЗК

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