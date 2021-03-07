Витончений та загадковий «Гербарій» створив кременчуцький «Вакула»

Кременчуцький коваль Геннадій Сметанко представив свою нову роботу - викуване панно під назвою «Гербарій». Чоловік присвятив його до жіночого свята.

- Нарешті весна на календарі, на вулиці і в душі. Любов до природи породжує в мені найпрекрасніші почуття, а оскільки я вмію поводитися з металом, то намагаюся висловити все те людське, що в нас є, в своїх виробах.

Щасливий представити сьогодні свою нову роботу до жіночого свята, яка має назву «Гербарій». Вдало викуване листя зображує абстракцію, тому прошу не судити строго! Пишіть, що думаєте і які почуття викликає у Вас моє нове дітище», - написав він.