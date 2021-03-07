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На Кременчуцькому водосховищі браконьєр «наловив» штрафу у 20 000 гривень

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 558

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

Вчора, 6 березня, близько 10-ї години, незаконну риболовлю виявили працівники сектору водної поліції Кременчуцького районного управління, на Кременчуцькому водосховищі, поблизу села Вереміївка. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. 


У 46-річного місцевого жителя вилучили близько 80-ти метрів сіток та понад 30 кілограмів риби різних видів. Сума завданих природним біоресурсам збитків становить понад 20 тисяч гривень.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: браконьєри
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