Талановитих школярів з Кременчука запрошують на Всеукраїнський конкурс шкільних малюнків

Переможці отримають відзнаки та цінні подарунки, а окремі конкурсні роботи розмістять на конвертах АТ «Укрпошта» та в Київському метрополітені
Кременчуцьких школярів віком до 18 років запрошують взяти участь у XV (ювілейному) Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права»*, який присвячений Міжнародному дню захисту дітей та 30-річниці Незалежності України.
Переможці конкурсу отримають відзнаки та цінні подарунки, а окремі конкурсні роботи будуть розміщені на конвертах АТ «Укрпошта» (буде здійснений окремий випуск художнього немаркованого конверту) та в Київському метрополітені.
Номінації:
Для участі у конкурсі необхідно до 1 травня надіслати конкурсну роботу (малюнок) разом з заявкою:
До конкурсної роботи обов’язково подається заявка у довільній формі (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, електронної адреси, місця проживання, контактної інформації законних представників, повної назви закладу загальної середньої освіти, назви номінації, назви конкурсної роботи). Будь-яке офіційне оформлення (засвідчення печаткою чи подання заявки на бланку навчальному закладі) не вимагається. У разі подання конкурсної роботи в електронному варіанті, заява повинна бути відправлена в форматі Word.
*Протягом 14 років у конкурсі взяло участь майже 90 тисяч конкурсантів. У 2017 році його визнали однією з кращих 100 практик молодіжної роботи в Україні.