Як захистити свій слух від зниження - поради лікарів

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 352

3-го березня відзначали Всесвітній день слуху. Це гарна нагода усвідомити те, як добре ви чуєте зараз, подумати чи існує у вас ризик втрати слуху та власне перевірити свій слух! Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

За статистикою ВООЗ, кожна десята людина в світі втрачає слух. У частини людей, які мають порушення слуху, причинами стану є генетичні фактори, ускладнення під час вагітності або інфекційні захворювання. Інша частина людей знаходиться в групі ризику через те, що часто слухає гучну музику в навушниках або відвідує шумні місця.

Слух варто перевіряти регулярно — щороку. Або ж коли ви помітили різке зниження слуху. Перевірити слух прямо зараз можна у додатку або на сайті. Та все ж радимо відвідати свого сімейного лікаря або відразу оториноларинголога (ЛОР) та пройти тест на перевірку слуху — аудіограму.

Як захистити свій слух від зниження?

У навушниках вмикайте гучність максимум 60% та слухайте музику не довше, ніж годину. Це ще називають правилом 60 на 60. Спробуйте відмовитися від навушників-крапельок на користь накладних.

Уникайте місць, де лунають гучні звуки: концерти, будівництва тощо. Давайте вашим вухам можливість перепочити, якщо ви вимушені довго знаходитися біля джерела звуку. Спробуйте вушні затички.

Консультуйтеся зі своїм сімейним лікарем щодо захворювань ЛОР-органів (вухо, горло, ніс) та приймайте ліки, які можуть впливати на рівень слуху, лише за призначенням лікаря.

Спостерігайте за своїм станом та станом своїх близьких. Якщо ви помічаєте зміни в рівні слуху, відзначили, що ви частіше почали перепитувати співрозмовника або не розбираєте усі його слова, неодмінно записуйтеся на прийом до лікаря.





Регулярно перевіряйте слух! Це дозволить вам вчасно помітити зниження слуху та зреагувати.