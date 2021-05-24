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Отримати засоби реабілітації для людей з інвалідністю з 1 червня стане легше

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 393

 

Постанова також передбачає розширений спектр засобів, за які виплачуватимуть компенсації

Офіційний урядовий веб-портал інформує, що з 1 червня вступає в дію постанова Кабінету Міністрів України, яка спростить людям з інвалідністю отримання засобів реабілітації


Постанова спростить подачу документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації: особи з інвалідністю зможуть подати документи через ЦНАП, Департамент соціального захисту або електронний кабінет людини з інвалідністю.


Також постанова надає додаткові гарантії людям, які мають інвалідність:

  • Спрощує процедуру укладення договорів на виготовлення та поставку засобів реабілітації. Це скоротить час на забезпечення вказаними виробами тих, хто їх потребує.
  • Вводить безстрокову дію направлень на забезпечення засобами реабілітації дорослих та дітей з інвалідністю, осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами на кшталт ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок та інших захворювань.
  • Пропонує доповнений перелік засобів світловими сигналізаторами або вібросигналізаторами «Нічна няня», пристроями для визначення рівня рідини, триколісними велосипедами для дорослих та повзунами.
  • Розширює перелік засобів, за які буде виплачуватись компенсація, зокрема додали багатофункціональний плеєр, ортезні вироби із текстильних матеріалів, акумулятори до колісних крісел з електроприводом, наконечники для тактильних палиць.
  • Запроваджує технічне обслуговування засобів реабілітації. Для цього інвалід має укласти договір з підприємством.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: особи з інвалідністю реабілітація постанова кабмін
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