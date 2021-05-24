Отримати засоби реабілітації для людей з інвалідністю з 1 червня стане легше

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 393

Постанова також передбачає розширений спектр засобів, за які виплачуватимуть компенсації

Офіційний урядовий веб-портал інформує, що з 1 червня вступає в дію постанова Кабінету Міністрів України, яка спростить людям з інвалідністю отримання засобів реабілітації





Постанова спростить подачу документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації: особи з інвалідністю зможуть подати документи через ЦНАП, Департамент соціального захисту або електронний кабінет людини з інвалідністю.





Також постанова надає додаткові гарантії людям, які мають інвалідність: