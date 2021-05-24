Отримати засоби реабілітації для людей з інвалідністю з 1 червня стане легше

Постанова також передбачає розширений спектр засобів, за які виплачуватимуть компенсації
Офіційний урядовий веб-портал інформує, що з 1 червня вступає в дію постанова Кабінету Міністрів України, яка спростить людям з інвалідністю отримання засобів реабілітації
Постанова спростить подачу документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації: особи з інвалідністю зможуть подати документи через ЦНАП, Департамент соціального захисту або електронний кабінет людини з інвалідністю.
Також постанова надає додаткові гарантії людям, які мають інвалідність:
- Спрощує процедуру укладення договорів на виготовлення та поставку засобів реабілітації. Це скоротить час на забезпечення вказаними виробами тих, хто їх потребує.
- Вводить безстрокову дію направлень на забезпечення засобами реабілітації дорослих та дітей з інвалідністю, осіб з ампутаційними куксами, вродженими вадами на кшталт ампутаційних кукс або вкорочення кінцівок та інших захворювань.
- Пропонує доповнений перелік засобів світловими сигналізаторами або вібросигналізаторами «Нічна няня», пристроями для визначення рівня рідини, триколісними велосипедами для дорослих та повзунами.
- Розширює перелік засобів, за які буде виплачуватись компенсація, зокрема додали багатофункціональний плеєр, ортезні вироби із текстильних матеріалів, акумулятори до колісних крісел з електроприводом, наконечники для тактильних палиць.
- Запроваджує технічне обслуговування засобів реабілітації. Для цього інвалід має укласти договір з підприємством.