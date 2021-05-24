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Меню для українських школярів від шеф-кухаря: 24 травня страви представили загалу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 783 Коментарів: 4

 

За словами Євгена Клопотенко, страви з нового меню не тільки смачні, а й корисні

Нове меню для школярів із 160 страв, розраховане на 4 тижні, презентували 24 травня перша леді Олена Зеленська, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр освіти Юрій Шкарлет та шеф-кухар Євген Клопотенко. Про таке повідомляє сайт life.liga.net


Під час презентації Віктор Ляшко наголосив, що саме нездорове харчування є причиною багатьох неінфекційних захворювань. Нагадав він і про те, що з 1 січня набув чинності новий санітарний регламент.


За словами Євгена Клопотенко, нове меню не лише корисне, а й смачне і різноманітне. А ще всі страви – українські! Шеф-кухар запевнив:


- Ми сформували одні з найкращих норм у світі. Норми, які ми зробили, не прості. Ми говоримо не тільки школи, але й про дитсадки.


Під час презентації дітям запропонували скуштувати  такий обід:

  • салат з морквою, сиром та сметаною;
  • шпундра (свинина, тушкована з буряком);
  • булгур;
  • львівський сирник;
  • йогурт;
  • банан.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: їжа школа харчування
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Коментарі: 4

3 065
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:15

А перша ледя до чого тут?


9 0
106
КАПУША:
Сьогодні, 16:25

Цитата: zzzzzz

А перша ледя до чого тут?

Ну кудись же її треба приткнути


9 0
521
shtai:
Сьогодні, 16:36

Цитата: zzzzzz

А перша ледя до чого тут?

Це неофіційний обов'язок (перша леді в Україні не має офіційної посади). Наприклад, попередня перша леді Марина Порошенко активно працювала над розвитком інклюзивної освіти.


4 0
1 171
hunter:
Сьогодні, 17:50

smileВот клоуны,новое меню под конец учебного года,к сентябрю это уже из них никто не вспомнит. smile


2 0

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