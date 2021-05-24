Меню для українських школярів від шеф-кухаря: 24 травня страви представили загалу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 783 Коментарів: 4

За словами Євгена Клопотенко, страви з нового меню не тільки смачні, а й корисні

Нове меню для школярів із 160 страв, розраховане на 4 тижні, презентували 24 травня перша леді Олена Зеленська, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр освіти Юрій Шкарлет та шеф-кухар Євген Клопотенко. Про таке повідомляє сайт life.liga.net





Під час презентації Віктор Ляшко наголосив, що саме нездорове харчування є причиною багатьох неінфекційних захворювань. Нагадав він і про те, що з 1 січня набув чинності новий санітарний регламент.





За словами Євгена Клопотенко, нове меню не лише корисне, а й смачне і різноманітне. А ще всі страви – українські! Шеф-кухар запевнив:





- Ми сформували одні з найкращих норм у світі. Норми, які ми зробили, не прості. Ми говоримо не тільки школи, але й про дитсадки.





Під час презентації дітям запропонували скуштувати такий обід: