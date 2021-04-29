Кременчук, Благодійність

«Біль у шиї та втрата свідомості змусили повернутися до лікування», - потрібна допомога вчительці Оксані Кобельцькій

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 763

 

Сталося загострення хвороби: пухлина лімфовузла пошкодила хребет, що призвело до втрати рухомості Оксани

Практичний психолог, вчителька біології Кременчуцької гімназії №7 Оксана Кобеляцька майже рік бореться з онкологією. Наразі сталося загострення хвороби: пухлина лімфовузла пошкодила хребет, що призвело до втрати рухомості Оксани.


Київські нейрохірурги беруться за операцію з приводу видалення ураженої ділянки та встановлення шунта, але процедура дуже дорога – 150 000 грн. і гроші потрібні негайно. Оксана та її родина продовжують боротися з хворобою, але їм потрібна допомога.


 


Донька Оксани Юлія Кобеляцька розповіла, що все почалося з того, що у липні 2020 року виявили злоякісну пухлину в язиці з метастазами у підщелепних та надключичних лімфовузлах. Мама пройшла 2 курси хіміотерапії, курс дистанційної променевої терапії в Національному інституті раку та курс брахітерапії на язиці. Після чого здавалося, за результатами КТ, що хвороба відступила, але в лютому 2021 року больовий синдром в області шиї та втрати свідомості змусили звернутися до лікарів, які взяли пункцію з надключичного лімфовузла і виявили ракові низькодиференційовані клітини.


Жінка пройшла 1 курс хіміотерапії, але хвороба почала швидко прогресувати і призвела до патологічного компресійного перелому 2-го грудного хребця, також є осередки ураження в грудних хребцях. Тому на даний момент збережена часткова рухливість рук, а тіло нижче - паралізоване.


- Для того, щоб продовжити курс хіміотерапії, необхідна нейрохірургічна операція з видалення ураженої пухлиною частини хребта та заміні її на імплант. Київські нейрохірурги беруться за операцію, але вона дуже дорога і коштує 150 000 грн. Операцію потрібно робити якомога швидше, лікарі рекомендують одразу після великодніх свят. 


Прохаємо всіх небайдужих надати посильну допомогу у зборі коштів. Навіть незначна сума дасть надію на одужання. Наша сім'я буде вдячна кожному, хто відгукнеться, - повідомила Юлія Кобеляцька. 


Карта ПриватБанку:
5168 7573 7371 9238 (донька Кобеляцька Юлія Володимирівна)

5168 7573 8871 7995 (Кобеляцька Оксана Іванівна)


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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