Газ для ТЕЦ буде: протягом тижня «Нафтогаз» запропонує договори підприємствам теплопостачання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 090 Коментарів: 2

Найближчим часом Верховна Рада України ухвалить Закон, яким будуть списані борги підприємств теплопостачання за спожитий природний газ

21 травня за ініціативи Асоціації міст України відбулася нарада у Президента Володимира Зеленського, інформує офіційний портал виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.









Темою обговорення стало одне з найактуальніших на даний момент питань – забезпечення постачання природного газу підприємствам комунальної енергетики.





У засіданні взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Асоціацію міст України на нараді представляв Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.





За підсумками наради досягнули таких домовленостей: