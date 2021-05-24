Кременчук, Споживач, Україна, Світ

Газ для ТЕЦ буде: протягом тижня «Нафтогаз» запропонує договори підприємствам теплопостачання

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 090 Коментарів: 2

 

Найближчим часом Верховна Рада України ухвалить Закон, яким будуть списані борги підприємств теплопостачання за спожитий природний газ

21 травня за ініціативи Асоціації міст України відбулася нарада у Президента Володимира Зеленського, інформує офіційний портал виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.


Гарячу воду бачиш? Ні? А вона є!


Темою обговорення стало одне з найактуальніших на даний момент питань – забезпечення постачання природного газу підприємствам комунальної енергетики.


У засіданні взяли участь Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Асоціацію міст України на нараді представляв Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан.


За підсумками наради досягнули таких домовленостей:

  • Протягом наступного тижня (24-30 травня 2021 року) НАК «Нафтогаз України» запропонує підприємствам ТКЕ постачання природного газу на умовах річного контракту за ціною 7 400 грн/тис. куб. м (з ПДВ).
  • Постачання газу буде здійснюватися на умовах післяплати, без застосування штрафних санкцій за подобові небаланси споживання природного газу та його недобір. 
  • НАК «Нафтогаз України» звернеться до Державної виконавчої служби України з листом щодо зняття арештів з рахунків підприємств теплопостачання. 
  • Найближчим часом Верховна Рада України ухвалить Закон, яким будуть списані борги підприємств теплопостачання за спожитий природний газ, а також відшкодовано заборгованість з різниці в тарифах, яка виникла до травня 2021 року. 
  • Найближчим часом Верховна Рада України ухвалить зміни до Бюджетного кодексу України в частині надання можливості органам місцевого самоврядування здійснювати місцеві запозичення з метою забезпечення придбання природного газу для потреб підприємств ТКЕ.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: газопостачання Нафтогаз
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Коментарі: 2

213
DNIWE:
Сьогодні, 18:53

нормально каламойша с ахметом устроились при зелёных дыбилах, можно газ сжигать, а потом списывать себе долги.

хотя тут больше виноват не клоун, а те, кто его выбрал, а так же те, кто сидит на пятойт точке ровно всё это терпит уже не первый год


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186
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 19:33

А че, обязательно вырубать горячую воду что бы контракты заключить? А потом они наради собирают. Такое впечатление что под крышей рады одних деградантов собрали. Чем дальше, тем хуже.


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