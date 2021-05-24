Кременчук

Графік відключення електроенергії 25 травня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 652

 

 У Кременчуці ремонтуватимуть трансформаторні підстанції

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 травня проводитиме планові ремонти трансформаторних підстанцій та електромереж міста. З цим і пов’язані тимчасові незручності, які чекають на кременчужан.


З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • просп. Свободи, 29, 69;
  • вул. Генерала Родимцева, 7;
  • вул. Гвардійська, 1/71, 3, 5.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Молодіжна, 2;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Карбишева;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Лікаря О. Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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