Графік відключення електроенергії 25 травня: адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 травня проводитиме планові ремонти трансформаторних підстанцій та електромереж міста. З цим і пов’язані тимчасові незручності, які чекають на кременчужан.





З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

просп. Свободи, 29, 69;

вул. Генерала Родимцева, 7;

вул. Гвардійська, 1/71, 3, 5.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: