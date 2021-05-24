Графік відключення електроенергії 25 травня: адреси

У Кременчуці ремонтуватимуть трансформаторні підстанції
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 травня проводитиме планові ремонти трансформаторних підстанцій та електромереж міста. З цим і пов’язані тимчасові незручності, які чекають на кременчужан.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- просп. Свободи, 29, 69;
- вул. Генерала Родимцева, 7;
- вул. Гвардійська, 1/71, 3, 5.
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Молодіжна, 2;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Карбишева;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Лікаря О. Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів.