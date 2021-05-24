Кременчук

Готуйте купальники: 1 червня у Кременчуці офіційно стартує купальний сезон

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 283

 

Набрані та пройшли навчання 20 матросів-рятувальників, які чергуватимуть на кременчуцьких пляжах

1 червня у Кременчуці офіційно стартує купальний сезон. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.


У Кременчуці перед початком купального сезону почистять пляжі та перевірять якість води


Як зазначає директор КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Василь Білоус, наразі набрані та пройшли відповідні навчання 20 матросів-рятувальників. Рятувальні пости працюватимуть із 10.00 до 19.00, а на центральному пляжі – із 9.00 до 21.00. Також вздовж берегової лінії центрального пляжу чергуватиме рятувальний катер.



Рятувальні пости функціонуватимуть:

  • на центральному пляжі;
  • на намитій косі в парку культури та відпочинку «Придніпровський»;
  • на пляжі у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»;
  • в районі човнової станції «Демурівка»;
  • біля бару «Восьминіг»;
  • в районі човнової станції на вул. Чумацький шлях;
  • в районі вул. Керченська;
  • в районі споркомплексу «Спортлайф»;
  • в районі перехрестя вулиць Героїв Крут і Героїв України.


- Ми будемо обробляти пляжі від кліщів та гризунів до 1 числа (червня - ред.), - коментує Василь Білоус. - А 26-27 травня до нас приїжджає полтавська обласна служба, яка готує нам рятувальників-матросів з видачею посвідчень. І першого числа ми вже заступимо повністю на чергування як на центральному пляжі, так і на всіх інших постах.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: лето пляж купальный сезон спасатели
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