Готуйте купальники: 1 червня у Кременчуці офіційно стартує купальний сезон

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1 червня у Кременчуці офіційно стартує купальний сезон. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.









Як зазначає директор КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Василь Білоус, наразі набрані та пройшли відповідні навчання 20 матросів-рятувальників. Рятувальні пости працюватимуть із 10.00 до 19.00, а на центральному пляжі – із 9.00 до 21.00. Також вздовж берегової лінії центрального пляжу чергуватиме рятувальний катер.









Рятувальні пости функціонуватимуть:

на центральному пляжі;

на намитій косі в парку культури та відпочинку «Придніпровський»;

на пляжі у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»;

в районі човнової станції «Демурівка»;

біля бару «Восьминіг»;

в районі човнової станції на вул. Чумацький шлях;

в районі вул. Керченська;

в районі споркомплексу «Спортлайф»;

в районі перехрестя вулиць Героїв Крут і Героїв України.





- Ми будемо обробляти пляжі від кліщів та гризунів до 1 числа (червня - ред.), - коментує Василь Білоус. - А 26-27 травня до нас приїжджає полтавська обласна служба, яка готує нам рятувальників-матросів з видачею посвідчень. І першого числа ми вже заступимо повністю на чергування як на центральному пляжі, так і на всіх інших постах.