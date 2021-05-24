Готуйте купальники: 1 червня у Кременчуці офіційно стартує купальний сезон

Набрані та пройшли навчання 20 матросів-рятувальників, які чергуватимуть на кременчуцьких пляжах
1 червня у Кременчуці офіційно стартує купальний сезон. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.
Як зазначає директор КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС» Василь Білоус, наразі набрані та пройшли відповідні навчання 20 матросів-рятувальників. Рятувальні пости працюватимуть із 10.00 до 19.00, а на центральному пляжі – із 9.00 до 21.00. Також вздовж берегової лінії центрального пляжу чергуватиме рятувальний катер.
Рятувальні пости функціонуватимуть:
- на центральному пляжі;
- на намитій косі в парку культури та відпочинку «Придніпровський»;
- на пляжі у парку «Воїнів-інтернаціоналістів»;
- в районі човнової станції «Демурівка»;
- біля бару «Восьминіг»;
- в районі човнової станції на вул. Чумацький шлях;
- в районі вул. Керченська;
- в районі споркомплексу «Спортлайф»;
- в районі перехрестя вулиць Героїв Крут і Героїв України.
- Ми будемо обробляти пляжі від кліщів та гризунів до 1 числа (червня - ред.), - коментує Василь Білоус. - А 26-27 травня до нас приїжджає полтавська обласна служба, яка готує нам рятувальників-матросів з видачею посвідчень. І першого числа ми вже заступимо повністю на чергування як на центральному пляжі, так і на всіх інших постах.