Після трьох місяців очікування Кременчук попрощається з військовим Лебедем, який загинув у бліндажі

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 526

26 травня у Кременчуці відбудеться прощання із загиблим 22-річним бійцем Миколою Лебедем. Прощання розпочнеться о 10.00 біля будинку загиблого, за адресою: просп. Лесі Українки, 49, об 11.00. Прощання та відспівування відбудеться на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.





Микола Лебідь служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського. Він загинув 20 лютого в с. Водяне (Донецька обл.) під час пожежі в бліндажі. Разом з ним загинули ще двоє військовослужбовців.









Ідентифікація тіл відбулася після ДНК експертизи. За інформацією Телеграфу через те, що весь цей час тривало слідство - неможливо було поховати кременчужанина.