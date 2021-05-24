Кременчук, Воины света

Після трьох місяців очікування Кременчук попрощається з військовим Лебедем, який загинув у бліндажі

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 526

 

Прощання відбудеться біля будинку військового

26 травня у Кременчуці відбудеться прощання із загиблим 22-річним бійцем Миколою Лебедем. Прощання розпочнеться о 10.00 біля будинку загиблого, за адресою: просп. Лесі Українки, 49, об 11.00. Прощання та відспівування відбудеться на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.


Микола Лебідь служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського. Він загинув 20 лютого в с. Водяне (Донецька обл.) під час пожежі в бліндажі. Разом з ним загинули ще двоє військовослужбовців.


На Донеччині загинув 22-річний кременчужанин Микола Лебідь
Оприлюдено імена двох військових, які загинули разом з кременчужанином у бліндажі


Ідентифікація тіл відбулася після ДНК експертизи. За інформацією Телеграфу через те, що весь цей час тривало слідство - неможливо було поховати кременчужанина. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: загиблі в АТО поховання воины света
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