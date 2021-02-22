На Донеччині загинув 22-річний кременчужанин Микола Лебідь

Сьогодні, 22:43 Переглядів: 214

Сьогодні, 22 лютого, на Донеччині розкопали згорілий бліндаж у якому знайшли обгорілі тіла двох наших воїнів. Серед загиблих 22-річний кременчужанин Микола Лебідь. Про це повідомив активіст Леонід Харченко у групі АТО-Майдан-Кременчук.





- На Маравєйнику під Донецьким аеропортом розкопали згорілий бліндаж у якому знайшли обгорілі тіла двох наших воїнів. На жаль, серед них і 22-річний кременчужанин Микола Лебідь. Протягом 2-3 днів ще буде працювати комісія із встановлення ДНК, а вже ближче до вихідних Кременчук знову буде у жалобі за своїм воїном, за своїм захисником, за сином України Миколою Лебедем. Царство Небесне, співчуття рідним, друзям. Слава Героям! - написав Леонід Харченко.





За словами Леоніда, двоє загинули у бліндажі, третій вибіг з укріплення із 90% опіків, на жаль, вчора теж помер. Два дні розкопували бліндаж, до останнього сподівалися, що присипані, але дива не сталося.





На сторінці 58 окремої мотопіхотної бригади ім гетьмана Івана Виговського підтвердили інформацію про загиблих побратимів:





- Сьогодні, 22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі.

Ідентифікацію тіл буде проведено після ДНК експертизи.

Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер.

За даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблих захисників України, - йдеться у повідомленні.





Зауважимо, що останнім часом на Донеччині та Луганщині спостерігається загострення та збільшення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації. За даними пресцентру Операції об'єднаних сил, від обстрілів страждають як військові, так і місцеве цивільне населення.