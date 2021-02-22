За добу 6 кременчужан захворіло на коронавірус, а одужало - 8

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Всього в інфекційних шпиталях нині лікується 28 пацієнтів

Сьогодні, 22 лютого, в Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 4 жінки віком від 44 до 67 років та 2 чоловіки 47 та 49 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 5 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а один - лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 28 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 8 кременчужан.



Всього зареєстровано 5 807 випадків: одужало 5 514, померло 161.