23 лютого світла знову не буде на більш ніж на 150 кременчуцьких вулицях
Сьогодні, 19:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
23 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- кварт. 304;
- вул. Рокосовського;
- вул. Індустріальна;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Ціолковського;
- вул. Ковальова;
- вул. Нечуй-Левицького;
- вул. Мечнікова;
- вул. Нижньовартівська;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Козацька;
- вул. Рокосовського;
- вул. Джерельна;
- вул. Плєханова;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Солов'їна;
- пров. Делегатський;
- пров. Ровенський;
- пров. Гомельський;
- пров. Рокосовського;
- пров. Прибрежний;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Ціолковського;
- пров. Індустріальний;
- пр. Індустріальний;
- туп. Сонячний;
- туп. Шостаковича;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Макаренка,
- вул. Ливарна;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Художня;
- вул. Революціонерів;
- пров. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Мирний;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пр. Старицького;
- туп. Ливарний.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича 81-106, 139;
- вул. Гайдамацька, 72-95, 86-147;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Марка Вовчка, 1-28;
- вул. Олексія Древаля, 115-173, 142-223;
- вул. Великокохнівська, 3-9;
- вул. Якова Петруся, 29-138;
- вул. Рокитнянська, 29-39;
- пров. Размислова.
- вул. Ватутіна, 19/22, 74-90;
- пров. Толстого, 24-30;
- вул. Матросова, 82-92;
- пров. Тесленка;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пров. Луговий;
- пр. Луговий;
- пров. Калиновий;
- вул. Заводська;
- вул. Художня;
- вул. Революціонерів;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Східна;
- вул. Добролюбова;
- вул. Шкільна;
- вул. Радищева;
- вул. Правобережна;
- вул. Приходька;
- пров. Алєксєєва;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- пров. Правобережний;
- пров. Мирний;
- пров. Докучаєва;
- пров. Чечелівський;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Тіниста;
- вул. Єсєніна;
- пров. Чигиринський;
- пров. Шкільний;
- вул. Київська, 13-23;
- пров. Олексія Береста;
- пров. Олега Кошового, 4-10;
- туп. Піщаний;
- вул. Кохнівська, 44-65;
- вул. Житлобудівна;
- вул. Салганна;
- вул. Бетонна;
- вул. Солдатська;
- пров. Межовий;
- вул. Лебедина, 55-88, 6-74;
- вул. Котляревського, 4-24;
- пров. Котляревського, 1-17;
- пров. Танковий;
- вул. Павлова, 37-67;
- пров. Травневий;
- вул. Левітана;
- вул. Попова;
- вул. Шишкіна;
- пров. Приозерний;
- пров. Шишкіна;
- пр. Мічуріна;
- пр. Зерновий;
- вул. Макаренка;
- пров. Літературний;
- вул. Переяслівська, 39-55;
- вул. Арсенальна, 2-4;
- вул. Чкалова, 3-18;
- пров. Турбінний;
- вул. Світанкова;
- вул. Єгорова;
- вул. Перекопська;
- вул. Садківська;
- вул. Ліщинова;
- вул. Космонавтів;
- вул. Івана Миколайчука;
- вул. Чорноморська;
- вул. Різдвяна;
- пров. Космічний;
- пров. Грузинський;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Патаржинського;
- пров. Технічний;
- пров. Перекопський;
- вул. Східна, 13-38;
- вул. Новосхідна, 16-36;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Ростовська;
- вул. Максима Рильського;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Хорольська;
- пров. Козачий;
- пров. Стрілецький;
- пров. Сороченський;
- пров. Фабричний;
- туп. Хорольський;
- вул. Цегельна;
- вул. Зарічна;
- пров. Сінний;
- пров. Корнійчука;
- пров. Медовий;
- пров. Дорожний;
- пров. Будівельний;
- туп. Сінний;
- вул. Чкалова, 60-135;
- вул. Новокагамлицька, 2-47;
- вул. Сєрова, 5-46;
- вул. Продольна, 1/13-23;
- пров. Кагамлицький;
- пров. Чкалова;
- пров. Інтернаціональний;
- пров. Ювілейний;
- пров. Осипенка;
- пров. Продольний;
- пров. Ланковий;
- просп. Свободи, 92/17, 94/28, 96, 98, 104,
- вул. Вадима Бойка, 24, 26.