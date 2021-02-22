«Що за ціни?» Кременчужани обговорюють різке подорожчання олії та інших продуктів

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 1 630 Коментарів: 3

Кременчужани у фейсбуці обурюються різким зростанням цін на олію.





«Что случилось? Что за цены??? Вы там вообще ударились???? » - написала Ірина Щобак у групі «Ай лав Кременчуг» та розмістила фото полиць з олією із однієї із найбільш впізнаваних торговельних мереж. ТЪ теж побував у супермаркеті і зробив фото.





«Ціна бомба», справді, підірвала мережу: люди активно коментують злет ціни на пляшку олії, яка (за літр) перетнула 50 грн. Одні обурюються тим, що пляшка олії в Польщі коштує дешевше. Інші пишуть про неврожай соняшника (що, дійсно, мало місце через посуху — про це пишуть спеціалізовані аграрні видання).





Також звертають увагу, що злетіли ціни на гречку, цукор та інші продукти харчування. Та обурюються: де державне регулювання цін? За інформацією управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики виконкому, яке робить ціновий моніторинг у торговельних мережах, порівняно з початком грудня минулого року у лютому цього року подорожчали практично всі продукти. Виняток — варена ковбаса, сметана, цибуля, хліб пшеничний 1-го гатунку та житньо-пшеничний — на них ціна не піднялася. А знизилася — лише на капусту.

Як зазначила Людмила Жорняк, начальник управління, держава нині не регулює ціни на продукти харчування — усе вирішує ринок.

- Із липня 2017 року держава не регулює ціни. Раніше діяла Постанова Кабміну про регулювання ціни, але з переліку поступово виключали товари. А з липня 2017 її дію припинено взагалі. Тому ми моніторимо ціни винятково для того, щоб цими даними могли скористатися наші бюджетні установи, закуповуючи продукти харчування, - пояснила пані Жорняк.

Працівники управління моніторять ціни на одні й ті самі марки продуктів в найбільших торговельних мережах міста, а також на ринках (на овочі).

- Чи є пояснення щодо подорожчання продуктів? Якщо ви моніторите ціни, мали б звернути увагу, що значно подорожчали олія, цукор.

- Пояснення від наших виробників — зростання цін на енергоносії з нового року та зростання розміру заробітної плати. Зрозумійте, дорожчають не лише готові товари, але й сировина. Крім того, неврожай, наприклад, на фрукти. Зверніть увагу: наші місцеві фрукти дорожчі, ніж імпортні банани, - зазначила керівниця управління підприємництва та торгівлі.



Як повели себе ціни на продукти

(дані — управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики виконкому)





Продукти Од. Грудень, 2020 р. - станом на 3.12.20 Лютий, 2021 р. - станом на 4.02.21 Різн. середніх цін

Мін-макс середні Мін-макс середні Борошно в/г кг 10,00-16,00 12,95 10,90-18,50 14,62 1,67 Хліб пшеничний 1 гатунку кг 8,30-21,50 14,90 8,30-21,50 14,90 0 Хліб житньо-пшеничний кг 10,00-19,50 14,56 10,00-19,50 14,56 0 Макаронні вироби кг 13,40 –27,60 20,50 14,20 –32,50 22,67 2,17 Крупа гречана кг 33,00-50,60 39,50 33,00-60,80 42,05 2,55 яловичина кг 110,00-170,00 143,15 130,00-175,00 147,75 4,6 свинина кг 94,40-160,00 120,73 84,90-155,30 133,42 12,47 Птиця в тушках кг 47,70-80,00 60,42 47,90-62,30 61,11 0,69 Ковбаса вар. 1 г. кг 55,90-199,90 122,25 40,80-207,25 122,25 0 Молоко ПЕТ жир 2,5% л 14,00-28,11 21,70 14,00-28,67 21,97 0,27 Сметана 15%-21% 0,400 18,00-31,75 24,89 18,00-33,10 24,89 0 Масло тварин. 72,5% кг 64,17-242,70 148,29 64,17-253,50 161,92 13,63 Яйця 1 дес. 1 кат дес. 19,00-40,00 29,17 29,90-42,00 34,45 5,28 цукор кг 17,00-26,80 20,40 19,00-29,13 23,26 2,86 Олія соняшникова л 24,50-47,20 34,40 27,25-52,80 40,14 5,74 картопля кг 8,26-12,50 10,00 7,00 – 14,00 10,89 0,89 буряк кг 3,50-12,00 6,37 4,90 – 15,00 8,31 1,94 морква кг 3,00-12,00 8,13 5,40 – 18,00 9,08 0,95 цибуля кг 3,00-12,00 6,45 3,70-12,00 6,45 0 капуста кг 5,91 6,99 3,45 – 12,00 6,48 -0,51

Ціни на соняшник в Україні вищі за світові





ТЪ намагався зв`язатися із найближчим до нас виробником олії, який продає свою продукцію під торговельною маркою «Королівський смак» - та поки що коментарі отримати не вдалося.

За даними ж асоціації виробників олії «Укроліяпром», ціни на соняшник в Україні на внутрішньому ринку вищі за світові, а експортні ціни значно нижчі за внутрішні та світові.





«На внутрішньому ринку ціни на насіння соняшнику у 2020/21 МР почали різко зростати і наприкінці 2020 року досягли 770-800 дол/тонну. При цьому стримується його продаж олійнодобувним підприємствам», зазначають в Асоціації.

Тож не дивно, що за таких умов олія стала золотою.

Чому кури стали нести золоті яйця





За інформацією Україна 24 , лідерами подорожчання в країні за рік є яйця, цукор та соняшникова олія.

«За рік ціна на яйця зросла на 50%, а за останні 5 днів – на 1,7 гривні за десяток. Ця продукція подорожчали через посуху, а також через високу ціну на зернові – основний корм для курей у фермерських господарствах. За прогнозами аналітиків, спаду варто очікувати лише в березні», - пише видання.





В УКАБ (асоціації «Український клуб аграрного бізнесу») пояснюють подорожчання яєць скороченням їх виробництва на 23% у січні 2021 року порівняно з січнем 2020 року.





«Передумовами для такого падіння послугувало сукупність факторів, серед яких варто виділити збільшення собівартості через значне зростання ціни на зернові культури та зменшення експортних відвантажень яєць українськими виробниками», - йдеться у повідомлення УКАБ.









Зниження виробництва у підсумку призвело й до злету цін на внутрішньому ринку.









Зернові та цукор злетіли на внутрішньому ринку









Аналізуючи причини зростання цін, Економічна правда , наводить дані Торгово-промислової палати: за останні півроку внутрішні ціни на пшеницю, жито, кукурудзу зросли за всіма позиціями з 3,7-4,7 тис грн до майже 9 тис грн за тонну. Це впливає й на вартість яєць, бо зерно - це 60% собівартості одного яйця.





«Аналогічна ситуація на ринку цукру. Внутрішні ціни на цукор на 30-40% перевищують світові ціни, і навіть при цьому законтрактувати цукор українські виробники кондитерських і хлібопекарських виробів, морозива та інші на внутрішньому ринку не можуть», – зазначають у ТПП.