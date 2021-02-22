«Що за ціни?» Кременчужани обговорюють різке подорожчання олії та інших продуктів

Кременчужани у фейсбуці обурюються різким зростанням цін на олію.
«Ціна бомба», справді, підірвала мережу: люди активно коментують злет ціни на пляшку олії, яка (за літр) перетнула 50 грн. Одні обурюються тим, що пляшка олії в Польщі коштує дешевше. Інші пишуть про неврожай соняшника (що, дійсно, мало місце через посуху — про це пишуть спеціалізовані аграрні видання).
Також звертають увагу, що злетіли ціни на гречку, цукор та інші продукти харчування. Та обурюються: де державне регулювання цін? За інформацією управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики виконкому, яке робить ціновий моніторинг у торговельних мережах, порівняно з початком грудня минулого року у лютому цього року подорожчали практично всі продукти. Виняток — варена ковбаса, сметана, цибуля, хліб пшеничний 1-го гатунку та житньо-пшеничний — на них ціна не піднялася. А знизилася — лише на капусту.
Як зазначила Людмила Жорняк, начальник управління, держава нині не регулює ціни на продукти харчування — усе вирішує ринок.
Працівники управління моніторять ціни на одні й ті самі марки продуктів в найбільших торговельних мережах міста, а також на ринках (на овочі).
- Чи є пояснення щодо подорожчання продуктів? Якщо ви моніторите ціни, мали б звернути увагу, що значно подорожчали олія, цукор.
- Пояснення від наших виробників — зростання цін на енергоносії з нового року та зростання розміру заробітної плати. Зрозумійте, дорожчають не лише готові товари, але й сировина. Крім того, неврожай, наприклад, на фрукти. Зверніть увагу: наші місцеві фрукти дорожчі, ніж імпортні банани, - зазначила керівниця управління підприємництва та торгівлі.
(дані — управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики виконкому)
|
Продукти
|
Од.
|
Грудень, 2020 р. - станом на 3.12.20
|
Лютий, 2021 р. - станом на 4.02.21
|
Різн. середніх цін
|
Мін-макс
|
середні
|
Мін-макс
|
середні
|
Борошно в/г
|
кг
|
10,00-16,00
|
12,95
|
10,90-18,50
|
14,62
|
1,67
|
Хліб пшеничний 1 гатунку
|
кг
|
8,30-21,50
|
14,90
|
8,30-21,50
|
14,90
|
0
|
Хліб житньо-пшеничний
|
кг
|
10,00-19,50
|
14,56
|
10,00-19,50
|
14,56
|
0
|
Макаронні вироби
|
кг
|
13,40 –27,60
|
20,50
|
14,20 –32,50
|
22,67
|
2,17
|
Крупа гречана
|
кг
|
33,00-50,60
|
39,50
|
33,00-60,80
|
42,05
|
2,55
|
яловичина
|
кг
|
110,00-170,00
|
143,15
|
130,00-175,00
|
147,75
|
4,6
|
свинина
|
кг
|
94,40-160,00
|
120,73
|
84,90-155,30
|
133,42
|
12,47
|
Птиця в тушках
|
кг
|
47,70-80,00
|
60,42
|
47,90-62,30
|
61,11
|
0,69
|
Ковбаса вар. 1 г.
|
кг
|
55,90-199,90
|
122,25
|
40,80-207,25
|
122,25
|
0
|
Молоко ПЕТ жир 2,5%
|
л
|
14,00-28,11
|
21,70
|
14,00-28,67
|
21,97
|
0,27
|
Сметана 15%-21%
|
0,400
|
18,00-31,75
|
24,89
|
18,00-33,10
|
24,89
|
0
|
Масло тварин. 72,5%
|
кг
|
64,17-242,70
|
148,29
|
64,17-253,50
|
161,92
|
13,63
|
Яйця 1 дес. 1 кат
|
дес.
|
19,00-40,00
|
29,17
|
29,90-42,00
|
34,45
|
5,28
|
цукор
|
кг
|
17,00-26,80
|
20,40
|
19,00-29,13
|
23,26
|
2,86
|
Олія соняшникова
|
л
|
24,50-47,20
|
34,40
|
27,25-52,80
|
40,14
|
5,74
|
картопля
|
кг
|
8,26-12,50
|
10,00
|
7,00 – 14,00
|
10,89
|
0,89
|
буряк
|
кг
|
3,50-12,00
|
6,37
|
4,90 – 15,00
|
8,31
|
1,94
|
морква
|
кг
|
3,00-12,00
|
8,13
|
5,40 – 18,00
|
9,08
|
0,95
|
цибуля
|
кг
|
3,00-12,00
|
6,45
|
3,70-12,00
|
6,45
|
0
|
капуста
|
кг
|
5,91
|
6,99
|
3,45 – 12,00
|
6,48
|
-0,51
ТЪ намагався зв`язатися із найближчим до нас виробником олії, який продає свою продукцію під торговельною маркою «Королівський смак» - та поки що коментарі отримати не вдалося.
За даними ж асоціації виробників олії «Укроліяпром», ціни на соняшник в Україні на внутрішньому ринку вищі за світові, а експортні ціни значно нижчі за внутрішні та світові.
«На внутрішньому ринку ціни на насіння соняшнику у 2020/21 МР почали різко зростати і наприкінці 2020 року досягли 770-800 дол/тонну. При цьому стримується його продаж олійнодобувним підприємствам», зазначають в Асоціації.
Тож не дивно, що за таких умов олія стала золотою.
За інформацією Україна 24, лідерами подорожчання в країні за рік є яйця, цукор та соняшникова олія.
В УКАБ (асоціації «Український клуб аграрного бізнесу») пояснюють подорожчання яєць скороченням їх виробництва на 23% у січні 2021 року порівняно з січнем 2020 року.
«Передумовами для такого падіння послугувало сукупність факторів, серед яких варто виділити збільшення собівартості через значне зростання ціни на зернові культури та зменшення експортних відвантажень яєць українськими виробниками», - йдеться у повідомлення УКАБ.
Зниження виробництва у підсумку призвело й до злету цін на внутрішньому ринку.
Аналізуючи причини зростання цін, Економічна правда, наводить дані Торгово-промислової палати: за останні півроку внутрішні ціни на пшеницю, жито, кукурудзу зросли за всіма позиціями з 3,7-4,7 тис грн до майже 9 тис грн за тонну. Це впливає й на вартість яєць, бо зерно - це 60% собівартості одного яйця.
«Аналогічна ситуація на ринку цукру. Внутрішні ціни на цукор на 30-40% перевищують світові ціни, і навіть при цьому законтрактувати цукор українські виробники кондитерських і хлібопекарських виробів, морозива та інші на внутрішньому ринку не можуть», – зазначають у ТПП.