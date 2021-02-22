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«Що за ціни?» Кременчужани обговорюють різке подорожчання олії та інших продуктів

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 1 630 Коментарів: 3

 

Також суттєво подорожчали свинина, яйця, гречка, цукор

Кременчужани у фейсбуці обурюються різким зростанням цін на олію.


«Что случилось? Что за цены??? Вы там вообще ударились???? » - написала Ірина Щобак у групі «Ай лав Кременчуг» та розмістила фото полиць з олією із однієї із найбільш впізнаваних торговельних мереж. ТЪ теж побував у супермаркеті і зробив фото.

 

 


«Ціна бомба», справді, підірвала мережу: люди активно коментують злет ціни на пляшку олії, яка (за літр) перетнула 50 грн. Одні обурюються тим, що пляшка олії в Польщі коштує дешевше. Інші пишуть про неврожай соняшника (що, дійсно, мало місце через посуху — про це пишуть спеціалізовані аграрні видання).


 

 

Також звертають увагу, що злетіли ціни на гречку, цукор та інші продукти харчування. Та обурюються: де державне регулювання цін? За інформацією управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики виконкому, яке робить ціновий моніторинг у торговельних мережах, порівняно з початком грудня минулого року у лютому цього року подорожчали практично всі продукти. Виняток — варена ковбаса, сметана, цибуля, хліб пшеничний 1-го гатунку та житньо-пшеничний — на них ціна не піднялася. А знизилася — лише на капусту.

 

Як зазначила Людмила Жорняк, начальник управління, держава нині не регулює ціни на продукти харчування — усе вирішує ринок.

 

- Із липня 2017 року держава не регулює ціни. Раніше діяла Постанова Кабміну про регулювання ціни, але з переліку поступово виключали товари. А з липня 2017 її дію припинено взагалі. Тому ми моніторимо ціни винятково для того, щоб цими даними могли скористатися наші бюджетні установи, закуповуючи продукти харчування, - пояснила пані Жорняк.

 

Працівники управління моніторять ціни на одні й ті самі марки продуктів в найбільших торговельних мережах міста, а також на ринках (на овочі).

 

- Чи є пояснення щодо подорожчання продуктів? Якщо ви моніторите ціни, мали б звернути увагу, що значно подорожчали олія, цукор.


- Пояснення від наших виробників — зростання цін на енергоносії з нового року та зростання розміру заробітної плати. Зрозумійте, дорожчають не лише готові товари, але й сировина. Крім того, неврожай, наприклад, на фрукти. Зверніть увагу: наші місцеві фрукти дорожчі, ніж імпортні банани, - зазначила керівниця управління підприємництва та торгівлі.
 

Як повели себе ціни на продукти

(дані — управління розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики виконкому)


Продукти

Од.

Грудень, 2020 р. - станом на 3.12.20

Лютий, 2021 р. - станом на 4.02.21

Різн. середніх цін

Мін-макс

середні

Мін-макс

середні

Борошно в/г

кг

10,00-16,00

12,95

10,90-18,50

14,62

1,67

Хліб пшеничний 1 гатунку

кг

8,30-21,50

14,90

8,30-21,50

14,90

0

Хліб житньо-пшеничний

кг

10,00-19,50

14,56

10,00-19,50

14,56

0

Макаронні вироби

кг

13,40 –27,60

20,50

14,20 –32,50

22,67

2,17

Крупа гречана

кг

33,00-50,60

39,50

33,00-60,80

42,05

2,55

яловичина

кг

110,00-170,00

143,15

130,00-175,00

147,75

4,6

свинина

кг

94,40-160,00

120,73

84,90-155,30

133,42

12,47

Птиця в тушках

кг

47,70-80,00

60,42

47,90-62,30

61,11

0,69

Ковбаса вар. 1 г.

кг

55,90-199,90

122,25

40,80-207,25

122,25

0

Молоко ПЕТ жир 2,5%

л

14,00-28,11

21,70

14,00-28,67

21,97

0,27

Сметана 15%-21%

0,400

18,00-31,75

24,89

18,00-33,10

24,89

0

Масло тварин. 72,5%

кг

64,17-242,70

148,29

64,17-253,50

161,92

13,63

Яйця 1 дес. 1 кат

дес.

19,00-40,00

29,17

29,90-42,00

34,45

5,28

цукор

кг

17,00-26,80

20,40

19,00-29,13

23,26

2,86

Олія соняшникова

л

24,50-47,20

34,40

27,25-52,80

40,14

5,74

картопля

кг

8,26-12,50

10,00

7,00 – 14,00

10,89

0,89

буряк

кг

3,50-12,00

6,37

4,90 – 15,00

8,31

1,94

морква

кг

3,00-12,00

8,13

5,40 – 18,00

9,08

0,95

цибуля

кг

3,00-12,00

6,45

3,70-12,00

6,45

0

капуста

кг

5,91

6,99

3,45 – 12,00

6,48

-0,51

Ціни на соняшник в Україні вищі за світові


ТЪ намагався зв`язатися із найближчим до нас виробником олії, який продає свою продукцію під торговельною маркою «Королівський смак» - та поки що коментарі отримати не вдалося.

За даними ж асоціації виробників олії «Укроліяпром», ціни на соняшник в Україні на внутрішньому ринку вищі за світові, а експортні ціни значно нижчі за внутрішні та світові.


«На внутрішньому ринку ціни на насіння соняшнику у 2020/21 МР почали різко зростати і наприкінці 2020 року досягли 770-800 дол/тонну. При цьому стримується його продаж олійнодобувним підприємствам», зазначають в Асоціації.

Тож не дивно, що за таких умов олія стала золотою.

Чому кури стали нести золоті яйця


За інформацією Україна 24, лідерами подорожчання в країні за рік є яйця, цукор та соняшникова олія.

«За рік ціна на яйця зросла на 50%, а за останні 5 днів – на 1,7 гривні за десяток. Ця продукція подорожчали через посуху, а також через високу ціну на зернові – основний корм для курей у фермерських господарствах. За прогнозами аналітиків, спаду варто очікувати лише в березні», - пише видання.


В УКАБ (асоціації «Український клуб аграрного бізнесу») пояснюють подорожчання яєць скороченням їх виробництва на 23% у січні 2021 року порівняно з січнем 2020 року.


«Передумовами для такого падіння послугувало сукупність факторів, серед яких варто виділити збільшення собівартості через значне зростання ціни на зернові культури та зменшення експортних відвантажень яєць українськими виробниками», - йдеться у повідомлення УКАБ.


 


Зниження виробництва у підсумку призвело й до злету цін на внутрішньому ринку.



Зернові та цукор злетіли на внутрішньому ринку



Аналізуючи причини зростання цін, Економічна правда, наводить дані Торгово-промислової палати: за останні півроку внутрішні ціни на пшеницю, жито, кукурудзу зросли за всіма позиціями з 3,7-4,7 тис грн до майже 9 тис грн за тонну. Це впливає й на вартість яєць, бо зерно - це 60% собівартості одного яйця.


«Аналогічна ситуація на ринку цукру. Внутрішні ціни на цукор на 30-40% перевищують світові ціни, і навіть при цьому законтрактувати цукор українські виробники кондитерських і хлібопекарських виробів, морозива та інші на внутрішньому ринку не можуть», – зазначають у ТПП.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ціни продукти подорожчання олія цукор яйця
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Коментарі: 3

191
StarПёр:
Сьогодні, 18:37

Роблять це разом, а потім дивуються...


12 3
190
DNIWE:
Сьогодні, 18:41

В Польше не только дешевле - там ещё и зарплата у работников олийного завода в разы больше. Парадокс


23 2
153
1
Добрыня:
Сьогодні, 19:06

а что ещё делать власти, когда МВФ не дал кредит? включать станок и печатать, печатать, печатать... и с чего бы продуктам, газу и бензину дорожать? странное дело))


16 4

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