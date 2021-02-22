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В Горішніх Плавнях чоловік «насильно» утримував в гаражі пластикову жінку

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 941

 

Пильний перехожий сплутав манекен з живою жінкою та зателефонував до поліції

Сьогодні, 22 лютого, близько 11.00 перехожий у Горішніх Плавнях повідомив до поліції, що в одному із гаражів у районі 5-ї автобази він побачив молоду жінку віком близько 30 років, яку, на його думку, насильно утримували. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.


Але, як з'ясувалось, в гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із них і був описаною перехожим «жінкою». Про такий курйоз повідомив речник Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.  


Не дивлячись на те, що інформація не підтвердилась, поліція вдячна чоловікові за оперативне інформування. Бо всяке могло бути, – зазначив Юрій Сулаєв.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ФБ Юрія Сулаєва
Теги: Горишние Плавни манекены гараж полиция приколы
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