В Горішніх Плавнях чоловік «насильно» утримував в гаражі пластикову жінку

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 941

Сьогодні, 22 лютого, близько 11.00 перехожий у Горішніх Плавнях повідомив до поліції, що в одному із гаражів у районі 5-ї автобази він побачив молоду жінку віком близько 30 років, яку, на його думку, насильно утримували. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.





Але, як з'ясувалось, в гаражі його власник тримав кілька манекенів. Один із них і був описаною перехожим «жінкою». Про такий курйоз повідомив речник Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.





Не дивлячись на те, що інформація не підтвердилась, поліція вдячна чоловікові за оперативне інформування. Бо всяке могло бути, – зазначив Юрій Сулаєв.