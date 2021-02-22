На Полтавщині п'яний чоловік викрав «лайновоз»: проїхати зміг лише 15 метрів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 233 Коментарів: 2

На Полтавщині п'яний чоловік викрав «лайновоз», поки власник автівки був у магазині. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у селі Сенча, Лохвицької територіальної громади.





29-річний викрадач зміг проїхати лише метрів 15, бо власник асенізаційної машини наздогнав та затримав його. Чоловік викликав поліцію і тримав порушника до приїзду правоохоронців.





За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини у суді, затриманому загрожує покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.







