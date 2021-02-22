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На Полтавщині п'яний чоловік викрав «лайновоз»: проїхати зміг лише 15 метрів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 233 Коментарів: 2

 

Власник вантажівки затримав зловмисника та передав поліції

На Полтавщині п'яний чоловік викрав «лайновоз», поки власник автівки був у магазині. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося у селі Сенча, Лохвицької територіальної громади. 


29-річний викрадач зміг проїхати лише метрів 15, бо власник асенізаційної машини наздогнав та затримав його. Чоловік викликав поліцію і тримав порушника до приїзду правоохоронців. 


За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження. У разі доведення вини у суді, затриманому загрожує покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі.



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: асенізатори викрадення авто
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Коментарі: 2

169
БРАТ:
Сьогодні, 18:34

На Полтавщині п'яний чоловік викрав «лайновоз»,



 

Шановні журналісти... ну капець... ну - назва статті- прям на Нобеля тягне...

 


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78
Oleg Olimp:
Сьогодні, 18:39

от Юлии не ожидал, такого лайновозаweary


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