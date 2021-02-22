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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зловили браконьєра, який застрелив самку плямистого оленя

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

 

37-річний чоловік не мав дозвільних документів на полювання

На Полтавщині поліцейські та місцеві єгері зловили браконьєра, який застрелив самку плямистого оленя. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.


Рейдова група поліцейських по контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи та єгері Миргородського лісництва 20 лютого виявили вбиту тварину у болотистій місцевості неподалік села Зуївці, Комишнянської територіальної громади. Відомо, що застреленій самці плямистого оленя було близько трьох років.


Браконьєром виявився 37-річний мешканець одного з сіл колишнього Миргородського району. Слідчі та оперативники з’ясували, що правопорушник не мав жодних дозвільних документів на полювання: ні ліцензії, ні відстрільної картки. Із місця події вилучили вбиту тварину, а також мисливську рушницю та дозвіл на зброю.


За фактом порушення правил полювання без належного на те дозволу на чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за фактом незаконного полювання відкрили кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України.


Наразі слідчі вивчають обставини вчиненого правопорушення та з’ясовують суму завданих державі збитків. Триває слідство.


Нагадаємо, що згідно з таксами 2017 року, вбивство оленя плямистого коштує 50 тис. грн.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: moeselo.kr.ua
Теги: браконьер олень охота
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