На Полтавщині зловили браконьєра, який застрелив самку плямистого оленя

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1

На Полтавщині поліцейські та місцеві єгері зловили браконьєра, який застрелив самку плямистого оленя. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.





Рейдова група поліцейських по контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи та єгері Миргородського лісництва 20 лютого виявили вбиту тварину у болотистій місцевості неподалік села Зуївці, Комишнянської територіальної громади. Відомо, що застреленій самці плямистого оленя було близько трьох років.





Браконьєром виявився 37-річний мешканець одного з сіл колишнього Миргородського району. Слідчі та оперативники з’ясували, що правопорушник не мав жодних дозвільних документів на полювання: ні ліцензії, ні відстрільної картки. Із місця події вилучили вбиту тварину, а також мисливську рушницю та дозвіл на зброю.



За фактом порушення правил полювання без належного на те дозволу на чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за фактом незаконного полювання відкрили кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України.



Наразі слідчі вивчають обставини вчиненого правопорушення та з’ясовують суму завданих державі збитків. Триває слідство.





Нагадаємо, що згідно з таксами 2017 року, вбивство оленя плямистого коштує 50 тис. грн.