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У Кременчуці на перехресті вул. Чкалова та Європейської зіштовхнулися фургон та легковик

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 152

 

У ДТП ніхто не постраждав

На перехресті вул. Чкалова та Європейської зіштовхнулися фургон Opel та легковик Volkswagen. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


У ДТП ніхто не постраждав. На місці правоохоронці встановлюють обставини аварії. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
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