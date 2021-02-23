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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Викладачка та студентка педколеджу вибороли перше місце на Міжнародному конкурсі логопедів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 650

 

Юлія Коробко та Олександра Івко представили науково-дослідний проєкт на тему «Дидактична гра як засіб корекції звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з дислалією»

Викладачка та студентка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка зі своїм проєктом зайняли перше місце на Міжнародному конкурсі логопедів «Актуальний логопед». Про це мовиться на сторінці педколеджу у фейсбуці.


 

Старший викладач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та гуманітарних дисциплін Юлія Коробко та здобувачка вищої освіти за І бакалаврським рівнем Олександра Івко представили науково-дослідний проєкт на тему «Дидактична гра як засіб корекції звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з дислалією» та вибороли І місце.


Умови конкурсу передбачали не тільки вивчення теоретичного аспекту питання, а й розробка практичних матеріалів для впровадження в роботу із дошкільниками, відеододатки проведеної роботи з дітьми.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: педколледж проєкт конкурс
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