Після тривалої перерви волейболісти «Нафтохіміка» повернулися на майданчик

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Після тривалої вимушеної перерви волейбольна команда «Нафтохімік» повернулася на майданчик. За словами граючого тренера команди Дениса Хрокала, «Нафтохімік» відгукнувся на запрошення Федерації волейболу Черкаської області.





Кременчуцька команда взяла участь у Відкритому чемпіонаті Черкас з волейболу серед чоловіків «Златогор-ліга» сезон 2020-2021.









21 лютого у першому для «нафтохімівців» турі відбулась гра з лідером турніру «черкаськими рятівниками» - командою «ЧІПБ». У складі цієї команди грають два досвідчених майстри спорту України. Також зіграли з двома молодими місцевими колективами «Світанок» і «Олімп».





- Якщо досить напружену і цікаву гру з «рятівниками» наші хлопці програли 1:2, то дві наступні без проблем завершили з однаковим позитивним для себе результатом 3:0, - зазначив Денис Хрокало.





Наступні ігри відбудуться 7 березня у Черкасах в спортивному залі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького з не менш цікавими та потужними командами «Златогор» й «Азот».



