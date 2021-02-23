Після тривалої перерви волейболісти «Нафтохіміка» повернулися на майданчик

Після тривалої вимушеної перерви волейбольна команда «Нафтохімік» повернулася на майданчик. За словами граючого тренера команди Дениса Хрокала, «Нафтохімік» відгукнувся на запрошення Федерації волейболу Черкаської області.
Кременчуцька команда взяла участь у Відкритому чемпіонаті Черкас з волейболу серед чоловіків «Златогор-ліга» сезон 2020-2021.
21 лютого у першому для «нафтохімівців» турі відбулась гра з лідером турніру «черкаськими рятівниками» - командою «ЧІПБ». У складі цієї команди грають два досвідчених майстри спорту України. Також зіграли з двома молодими місцевими колективами «Світанок» і «Олімп».
Наступні ігри відбудуться 7 березня у Черкасах в спортивному залі ЧНУ ім. Богдана Хмельницького з не менш цікавими та потужними командами «Златогор» й «Азот».