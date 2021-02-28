Оприлюдено імена двох військових, які загинули разом з кременчужанином у бліндажі

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 1 307

Стали відомі імена трьох військовослужбовців 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які загинули під час пожежі в бліндажі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 20 лютого цього року сталася пожежа в бліндажі на позиціях 58-ї окремої мотопіхотної бригади, загинули:





Микола Іванович Лебідь, старший солдат, військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр, мешканець міста Кременчук Полтавської області. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.













Василь Олегович Килюшик, мешканець міста Вараш Рівненської області, командир бойової машини 2-го взводу 2-ї роти 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Дата прощання буде визначена після отримання результатів ДНК-експертизи.









Михайло Володимирович Капран (помер від опіків у Харківському опіковому центрі 22 лютого), мешканець міста Лебедин Сумської області, солдат, навідник 16-го ОМПБ 58-ї ОМПБр. Похований 24 лютого у Лебедині.



