У Кременчуці презентували книгу «Кременчук у жорнах репресій»

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25 лютого в Центральній міській бібліотеці пройшла презентація книги «Кременчук у жорнах репресій», авторами якої є наші місцеві краєзнавці: Сергій Сезін, Лариса Бутко, Вікторія Ширай, Дар’я Василенко, Володимир Маслак та Геннадій Москалик. Про це повідомляється на сторінці Кременчуцької міської централізованої бібілотечної системи для дорослих.









Ця монографія присвячена репресіям сталінської влади проти населення Кременчука в період 20-30 років ХХ століття. При написанні монографії були використані архівні документи, більшість яких тривалий період перебувала в забутті.









На захід зібралися люди різних поколінь, занять, захоплень, але всіх об’єднує спільне – зацікавленість до історії рідного краю. Присутні за заході мали нагоду послухати виступи авторів, які розповіли про процес написання книги, про те, як виник задум написати цю монографію. Колектив авторів поділився своїми думками і переживаннями, кожен з них розповів про роботу над книгою, що вдалося, що хотілося б ще додати, адже матеріалу багато і все в одну книгу неможливо вмістити. Поділилися своїми планами на майбутнє, тож, можливо, скоро можемо очікувати на ще одну книгу та ще одну презентацію!



