Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

У Кременчуці презентували книгу «Кременчук у жорнах репресій»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 467

 

Книгу преентували минулого тижня у бібліотеці

25 лютого в Центральній міській бібліотеці пройшла презентація книги «Кременчук у жорнах репресій», авторами якої є наші місцеві краєзнавці: Сергій Сезін, Лариса Бутко, Вікторія Ширай, Дар’я Василенко, Володимир Маслак та Геннадій Москалик. Про це повідомляється на сторінці Кременчуцької міської централізованої бібілотечної системи для дорослих.


 


Ця монографія присвячена репресіям сталінської влади проти населення Кременчука в період 20-30 років ХХ століття. При написанні монографії були використані архівні документи, більшість яких тривалий період перебувала в забутті.


 


На захід зібралися люди різних поколінь, занять, захоплень, але всіх об’єднує спільне – зацікавленість до історії рідного краю. Присутні за заході мали нагоду послухати виступи авторів, які розповіли про процес написання книги, про те, як виник задум написати цю монографію. Колектив авторів поділився своїми думками і переживаннями, кожен з них розповів про роботу над книгою, що вдалося, що хотілося б ще додати, адже матеріалу багато і все в одну книгу неможливо вмістити. Поділилися своїми планами на майбутнє, тож, можливо, скоро можемо очікувати на ще одну книгу та ще одну презентацію!


 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: книга
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх