«Краматорск» реалізував дві більшості й переміг «Кременчук»

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Сьогодні, 28 лютого, хокейний клуб «Кременчук» програв 1:3 на виїзді «Краматорську».





«Краматорськ» - «Кременчук» 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 Ципнятов, 4:11; 1:1 Ворона (Савченко, Гриценко), 6:51; 2:1 Гринь (Большаков, Столяренко), 12:17; 3:1 Жвачкін (Таран, Ципнятов), 35:49.

Краматорськ: Коровай (Шевчук); Большаков - Фірсов, Мальцев - Таран, Люльчук - Воронін, Панков; Гринь - Столяренко - Сурсов, Кривошапкин - Золотухін - Жвачкін, Ципнятов - Ковальов - Ромащенко, Геворкян - Гринкевич - Олійник.

Кременчук: Новицький (Корнієнко); Бабрусев - Алексюк, Хришпенць - Яковлєв, Грицьких - Толстушко, Варава; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов - Смирнов - Орлов, Созонов - Пукс - Тютченко, Савченко, Ворона.





Уболівальникам недовго довелося чекати на першу закинуту шайбу, вже на четвертій хвилині гри Ципнятов вивів краматорчан вперед. Через дві хвилини хокеїсти «Кременчука» зрівняли рахунок - Ворона відправив шайбу в ворота. Однак ще до кінця першого періоду Гринь реалізував більшість і вивів «Краматорськ» вперед. Сама гра в першому періоді пройшла на зустрічних курсах.





Другий період практично нічим не відрізнявся від першого, команди демонстрували рівну гру. «Краматорськ» атакував на контратаках, одна з них надалі завершиться взяттям воріт, а діючі чемпіони України намагалися розігрувати комбінації. Так, в одній з контратак Жвачкін реалізувати другу більшість для своєї команди.





Заключний період пройшов без закинутих шайб. Запам'ятається він уболівальникам тільки бійкою, яку влаштували Золотухін і Денискін.





У кременчужан залишилося 58 очок після 37 ігор, і вони посідають другу сходинку у турнірній таблиці, випереджаючи «Сокіл» на 7 балів, та поступаючись «Донбасу» - 4. Свою очну зустріч кияни з донеччанами зіграють завтра. А «містяни» наступні два поєдинки проведуть вдома на арені «Айсберг» - 4 березня о 18:00 з «Маріуполем» та 6 березня о 13:00 з «Дніпром». Підсумок - 3:1 на користь «Краматорська». Таким чином, команда з Донецької області одержала другу перемогу над кременчужанами з шести - чотири на рахунку "містян".