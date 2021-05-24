Ексжурналіст, а нині патрульний, напав на депутата - соцмережі (додано)

Сьогодні, 19:07 Переглядів: 331 Коментарів: 1

Патрульний пояснював свою поведінку тим, що водій вийшов на проїжджу частину і не виконував вимогу зійти з неї

24 травня на своїй сторінці у Facebook депутат облради Олег Дядик виклав відео, на якому патрульний Андрій Михайленко не надто ввічливо з ним поводиться.





Як написав депутат, він їхав автівкою по Раківці, коли його зупинила патрульна машина.





- Поліцейський повідомив, начебто я рухався по вулиці Республіканський в напрямок Макаренка, та не показав правий сигнал повороту, рухаючись по головній дорозі, чим порушив ПДР. На мою вимогу показати посвідчення та відеозапис правопорушення, Михайленко почав на мене кидатись, штовхати, хапати за руки та голосно кричати, - написав Дядик.





Патрульний пояснював свою поведінку тим, що водій вийшов на проїжджу частину і не виконував вимогу зійти з неї.





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Як повідомив ТЪ очільник батальйону патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко, за цим фактом він ініціював службове розслідування.





- Даний співробітник спрямований на додаткове навчання в рамках підрозділу. Випадок не залишиться без уваги в рамках дисциплінарного статуту. Керівництво патрульної поліції в повній мірі зацікавлене у покращенні якості поліцейських послуг та вдосконалення всіх аспектів служби, - розповів Олександр.