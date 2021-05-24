За добу двоє кременчужан померли від COVID-19

Вчора, 21:11 Переглядів: 643

Сьогодні, 24 травня, в Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 7 жінок віком від 33 до 83 років та 10 чоловіків віком від 34 до 91 років. Із них 10 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 7 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 85 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужав 31 пацієнт. На жаль, померли двоє - 71-річна жінка та 70-річний чоловік.



Всього зареєстровано 9034 випадків: одужало 8330, померло 257.