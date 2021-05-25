Діти з інвалідністю можуть оздоровитися за рахунок міського бюджету: є вільні путівки

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 426

Зміна у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку триватиме 10 календарних днів – з 6 по 15 червня

У департаменті у справах сімей та дітей в наявності є вільні путівки для дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.





Дитина разом із супроводжуючою особою може вирушити до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів міського бюджету на відпочинкову зміну тривалістю 10 календарних днів – з 6.06.2021 по 15.06.2021.





Для отримання путівки слід у Центрі надання адміністративних послуг або через особистий кабінет на сайті ЦНАПу (за умови ідентифікації особи за допомогою сервісу id.gov.ua) подати наступні документи:

заява (встановленої форми);

паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;

паспорт громадянина України або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання супроводжуючої особи (подається у разі, якщо супроводжуючою особою буде не заявник);

документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися, відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

свідоцтво про народження дитини;

документи, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії (форма індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, що видається лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8.10.2007 №623; форма 080/о «Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років», яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 4.12.2001 №482 (зі змінами).

За детальною інформацією звертатися до департаменту у справах сімей та дітей за тел.: 73-12-83, 098-839-11-61.