Десятикласниця ліцею «Гарант» перемогла у фіналі Міжнародного конкурсу ім. Шевченка

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Учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» Оксана Гирич перемогла в фіналі XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, дівчину нагородили дипломом ІІІ ступеня.



ІV етап конкурсу відбувся 6 березня. У фінальному етапі взяли участь понад 300 кращих знавців української мови із 13 областей України, серед яких були учні 5-11 класів шкіл, учні закладів професійної (професійно–технічної) освіти, студенти вишів.



Полтавську область представляли і школярі з Кременчука: