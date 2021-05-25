Кременчук, Освіта

Десятикласниця ліцею «Гарант» перемогла у фіналі Міжнародного конкурсу ім. Шевченка

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Оксану Гирич нагородили дипломом ІІІ ступеня

Учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №11 «Гарант» Оксана Гирич перемогла в фіналі XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Як повідомляє департамент освіти Кременчука, дівчину нагородили дипломом ІІІ ступеня.
 
ІV етап конкурсу відбувся 6 березня. У фінальному етапі взяли участь понад 300 кращих знавців української мови із 13 областей України, серед яких були учні 5-11 класів шкіл, учні закладів професійної (професійно–технічної) освіти, студенти вишів.
 
Полтавську область представляли і школярі з Кременчука:

  • Дар'я Жмак, учениця 5 класу Кременчуцької гімназії №8 (учитель - Надія Газарян);
  • Оксана Гирич, учениця 10 класу Кременчуцького ліцею №11 (учитель - Тетяна Мищенко);
  • Єлизавета Разуміхіна, учениця 9 класу Кременчуцького ліцею №6 «Правобережний» (учитель - Ірина Каткова).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс школьники лицей №11
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