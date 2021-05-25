COVID-19 на Полтавщині: фінансовий бік питання

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 442

Протягом першого кварталу 2021 року держава сплатила медичним закладам Полтавської області 231,436 мільйони гривень. Такі цифри наведені у квартальному звіті, представленому 24 травня НСЗУ.





Медичні заклади отримували кошти за підсумком укладених договорів на надання безоплатної для пацієнтів допомоги при COVID-19.









За даними НСЗУ, на Полтавщині зареєстровані 34 медичні заклади, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом. Кошти виділялись на екстрену медичну допомогу (56,707 млн. грн), стаціонарну допомогу (174,529 млн. грн) та вакцинацію від COVID-19 (200,482 тис. грн).





Найбільшу суму лікарні отримали в січні – 111,155 млн. грн. В лютому надійшло 57,120 млн. грн, а в березні – 63,160 млн. грн.