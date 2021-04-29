У Кременчуці перед початком купального сезону почистять пляжі та перевірять якість води

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 513 Коментарів: 1

Літо вже не за горами

28 квітня під час засідання місцевої комісії ТЕБ і НС говорили про підготовку до купального сезону - 2021. Зазвичай він стартує з 1 червня.





За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, у Кременчуці є 17 традиційних місць відпочинку жителів біля води, 4 з них – офіційні, 13 – стихійні. Також є 2 паспортиризовані пляжі – центральний міський пляж та пляж у парку «Воїнів-інтернаціоналістів».





Облаштовані місця для відпочинку:

намита коса в районі парку «Придніпровський»;

район кафе-бару «Афіни»;

біля колишньої човнової станції «Демурівка» у Крюкові та біля бару «Восьминіг»;

біля човнової станції №1 по вулиці Чумацький шлях;

по вулиці Керченській в районі садиб №20, 22;

біля спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, 120;

район перехрестя вулиці Героїв Крут та вулиці Героїв України.

Місця стихійного відпочинку:

район кварталу №304;

район перехрестя вулиці Вершигори та проспекту Полтавського;

мікрорайон «Озерний»;

район бару «Старий Томас»;

район бару «Пальміра»;

озеро в парку «Студентський», що на І Занасипі;

озеро в районі вул. Мічуріна (ІІІ Занасип).

Перед початком купального сезону у нашому місті обстежать та очистять дно акваторій пляжів. Також на прибережній території у місцях масового відпочинку встановлять щити з надписами «Купатися заборонено» та «Вживання спиртних напоїв заборонено». «Кременчук АКВА-СЕРВІС» укомплектує штат матросами-рятувальниками, які чергуватимуть на сезонних рятувальних постах.





Кременчуцький міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» до початку купального сезону проведе дослідження води, а в подальшому – щотижнево проводитиме такі дослідження.





Директору «Кременчукводоканалу» та директору «Наукового центру еколого-соціальних досліджень» дали доручення на Дніпрі в районі бару «Восьминіг», на Сухому Кагамлику в районі спорткомплексу «СпортЛайф», озері в Студентському парку (Перший Занасип), озері в районі вул. Мічуріна (Третій Занасип) проводити лабораторні дослідження поверхневих вод не рідше двох разів на місяць, про результати та погіршення якості води інформувати населення.





Протягом купального періоду поліція здійснюватиме рейдові перевірки місць відпочинку біля води, аби люди не купалися п'яними.





За інформацією «Кременчук АКВА-СЕРВІС», наразі працівники цього підприємства прибирають та вивозять сміття з пляжів і ремонтують пляжне обладнання (лави, роздягальні, тіньові навіси тощо). А також займаються переобладнанням приміщення рятувального поста, який встановлять на пляжі у парку «Воїнів-інтернаціоналістів».





До 25 травня у місцях відпочинку біля води просіють пісок піскопросіювальною машиною «Кавалуччо», видалять очерет та іншу рослинність за допомогою установки «Truxor».