Амбітні плани: до 2025 року на Полтавщині планують створити 45 патронатних сімей

В ідеалі до 2025 року для кожної дитини, яка попала в складні життєві обставини, створять альтернативу інтернату
Заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко розповіла, що в області вже підготовлені 17 патронатних сімей*. Завдяки ним 41 дитина може уникнути потрапляння до спеціальних установ.
Такі сім’ї створені у Горішньоплавнівській (1), Решетилівській (2), Пирятинській (2), Лохвицькій (1), Хорольській (2), Миргородській (1), Заводській (1), Диканській (2), Котелевській (2), Машівській (1), Козельщинській (1) та Щербанівській (1) громадах.
До 2025 року в області планують створити 45 патронатних сімей.
*Патронатна сім’я – сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.