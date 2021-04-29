Амбітні плани: до 2025 року на Полтавщині планують створити 45 патронатних сімей

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 449

В ідеалі до 2025 року для кожної дитини, яка попала в складні життєві обставини, створять альтернативу інтернату

Заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко розповіла, що в області вже підготовлені 17 патронатних сімей*. Завдяки ним 41 дитина може уникнути потрапляння до спеціальних установ.





Такі сім’ї створені у Горішньоплавнівській (1), Решетилівській (2), Пирятинській (2), Лохвицькій (1), Хорольській (2), Миргородській (1), Заводській (1), Диканській (2), Котелевській (2), Машівській (1), Козельщинській (1) та Щербанівській (1) громадах.





«До 2025 року діти, яким нададуть статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, замість перебування в установах мають бути влаштовані до сімейних форм. Для цього діти, які потрапили в складні життєві обставини або опинились без батьків, будуть влаштовані не до притулків, а до патронатних сімей», - зазначила пані Рижеченко.





До 2025 року в області планують створити 45 патронатних сімей.





*Патронатна сім’я – сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.