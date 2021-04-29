Кременчук, Спорт, Кременчуг

Екстренер «Кременя» Юрій Чумак очолив кримський клуб

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 714

 

Він керуватиме командою докінця сезону

До кінця сезону керувати футбольною командою «Таврія» буде Юрій Чумак, про це повідомляє пресслужба клубу. 


На днях, сімферопольський клуб визначився з виконувачем обов’язків головного тренера. Після звільнення Олега Федорчука, ним став Юрій Чумак.


59-річний фахівець очолював «Гірник-Спорт» Горішні Плавні (2002-2004), а також «Кремінь» Кременчук (2008-2013) та литовський «Джюгас» Тельшяй (2015-2016). Останнім місцем роботи Чумака був «Шахтар» (Солігорськ, Білорусь), де український фахівець працював тренером по воротарям.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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