В ДТП на Полтавщині травмувалися п’ятеро чоловік, серед яких діти

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Минулої доби на Полтавщині у Лютенській територіальній громаді, Миргородського району та у Полтаві сталися одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Серед травмованих - двоє дітей. Про це повідомляє сайт Нацполіції Полтавщини.





Автопригода, в якій загинув водій, сталася 23 травня, близько 12.00, на автодорозі «Гадяч-Лютенька», неподалік села Лютеньки Миргородського району.





Попередньо відомо, що 41-річний водій автомобіля Dacia Daster, з’їхав за межі проїзної частини на узбіччя, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від отриманих травм водій позашляховика загинув на місці.





За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.





Того ж дня,23 травня, близько 10.40, на в’їзді в Полтаву з автодороги «Київ-Харків», поблизу мікрорайону Левада, зіткнулися автомобілі Volkswagen Golf та «ЗАЗ-Daewoo».





Як наслідок: травмовано трьох пасажирів Volkswagen Golf. 6-річну дівчинку карета швидкої допомоги госпіталізувала до дитячої лікарні Полтави для надання невідкладної медичної допомоги, 4-річному хлопчику та 30-річній жінці надали медична допомога на місці.









Ще одна автопригода сталася цього дня у Полтаві, на вулиці Європейській, близько 16. 00. Попередньо встановлено, що зіткнулися автомобілі «BMW-520D» та «ВАЗ-21093».Травми отримали і водій, і пасажирка.





За обома фактами ДТП, які сталися у Полтаві, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини скоєння дорожньо-транспортних пригод.