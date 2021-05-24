На правобережжі кременчужанина побили і пограбували

Імовірних грабіжників затримали патрульні
На правобережжі цими вихідними майже одразу після звернення потерпілого, патрульні затримали ймовірних грабіжників.
За даними оперативних служб, в суботу до поліції звернувся 39-річний чоловік та повідомив, що двоє невідомих його побили і забрали сумку з особистими речами.
Патрульні отримали опис чоловіків та вирушили на пошуки.
Подія трапилася на вулиці Івана Приходька.
І ось, невдовзі, на вулиці Манагарова, ТОРівці виявили та затримали двох громадян, схожих за орієнтуванням, яких упізнав потерпілий.
Патрульні викликали на місце подій слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюють усі обставини цієї справи.