На правобережжі кременчужанина побили і пограбували

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 505 Коментарів: 1

На правобережжі цими вихідними майже одразу після звернення потерпілого, патрульні затримали ймовірних грабіжників.



За даними оперативних служб, в суботу до поліції звернувся 39-річний чоловік та повідомив, що двоє невідомих його побили і забрали сумку з особистими речами.





Патрульні отримали опис чоловіків та вирушили на пошуки.





Подія трапилася на вулиці Івана Приходька.





І ось, невдовзі, на вулиці Манагарова, ТОРівці виявили та затримали двох громадян, схожих за орієнтуванням, яких упізнав потерпілий.





Патрульні викликали на місце подій слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюють усі обставини цієї справи.