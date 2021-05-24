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На правобережжі кременчужанина побили і пограбували

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 505 Коментарів: 1

 

Імовірних грабіжників затримали патрульні

На правобережжі цими вихідними майже одразу після звернення потерпілого, патрульні затримали ймовірних грабіжників.


За даними оперативних служб, в суботу до поліції звернувся 39-річний чоловік та повідомив, що двоє невідомих його побили і забрали сумку з особистими речами.


Патрульні отримали опис чоловіків та вирушили на пошуки.


Подія трапилася на вулиці Івана Приходька.


І ось, невдовзі, на вулиці Манагарова, ТОРівці виявили та затримали двох громадян, схожих за орієнтуванням, яких упізнав потерпілий.


Патрульні викликали на місце подій слідчо-оперативну групу. Надалі слідчі встановлюють усі обставини цієї справи.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: грабіж
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Коментарі: 1

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Вольвовод:
Сьогодні, 13:02

На пляшку от шампусика. Там место таким как они, гребешкам)


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