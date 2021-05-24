Тепер можна буде відстежити кожну посилку з AliExpress: «Укрпошта» змінює правила

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 477 Коментарів: 1

Згідно нових правил, можна буде відстежити кожен вантаж – навіть найдешевші посилки вартістю до двох доларів. Про таке повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй Facebook-сторінці.





- Іде ціла епоха – епоха безтрекінгових відправлень з Китаю від AliExpress. Доставка товарів вартістю до $2 доларів, які раніше йшли дешевим тарифом без відстеження, тепер за тарифом Cainio Super Economy можна буде відстежити і на сайті «Укрпошти», і в особистому кабінеті AliExpress, – пише пан Смілянський.





Водночас очільник підприємства наголошує, що таке покращення сервісу в бік більшої надійності і зручності ніяк не вплине на вартість доставки.