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Тепер можна буде відстежити кожну посилку з AliExpress: «Укрпошта» змінює правила

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 477 Коментарів: 1

 

Покращення ніяк не вплине на вартість доставки

Згідно нових правил, можна буде відстежити кожен вантаж – навіть найдешевші посилки вартістю до двох доларів. Про таке повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй Facebook-сторінці.


- Іде ціла епоха – епоха безтрекінгових відправлень з Китаю від AliExpress. Доставка товарів вартістю до $2 доларів, які раніше йшли дешевим тарифом без відстеження, тепер за тарифом Cainio Super Economy можна буде відстежити і на сайті «Укрпошти», і в особистому кабінеті AliExpress, – пише пан Смілянський.


Водночас очільник підприємства наголошує, що таке покращення сервісу в бік більшої надійності і зручності ніяк не вплине на вартість доставки.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Укрпошта пошта відстеження відправлень
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Коментарі: 1

3 064
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zzzzzz:
Сьогодні, 12:15

О да, этот сервис не работает с дорогими посылками, когда уже получил, а в приложении или на сайте укралпочты, она еще не доставлена до отделения....пан смелянский, такой смелянский. На отделении укрпочты ручка двери полгода стоит вверхногами и бумажка открывать вверх!!!! Циркачи.....эпоха....


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