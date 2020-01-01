Національний Хор України ім. Г. Верьовки в Кременчуці

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Національний академічний народний хор ім. Верьовки, що носить звання заслуженого, був заснований ще в 1943-му році у Харкові. Засновником і керівником хору став Григорій Гурійович Верьовка - видатний педагог і діяч культури, хоровий диригент, а також композитор. Саме завдяки йому в репертуар хору спочатку увійшли не одні лише народні пісні, а й чудові класичні твори П. Ніщинського, М. Лисенка, К. Стеценка, М. Леонтовича, а також пісні композиторів-сучасників - Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, П. Козицького, П. Майбороди, В. Кирейка, М. Колсси, І. Шамо та ін., написані на слова В. Сосюри, П. Тичини, А. Малишка, П. Воронька та ін.



Традиція введення в репертуар власного хору пісенних композицій тих народів, у державах яких виступав колектив, збагатила його більш ніж на п'ятдесят творів на 22-ох мовах світу.

Квитки на концерт цього воістину універсального художнього колективу, який своїм досконалим мистецтвом репрезентує все найцінніше і найкраще з невичерпної криниці народної творчості України, ніколи довго не залежуються.



Глядачі, які куплять квитки на виступ Українського народного хору, почують і побачать безліч досить різножанрових композицій - історичні думи, чумацькі та козацькі пісні з танцями, хорові жартівливі сценки, обрядову і сімейно-побутову лірику - пісні і танці, які виконуються на весіллях, святах врожаю, під час колядок, а також оригінальні пісні сучасних композиторів. У багатьох унікальних композиціях колективу музика, танець і спів виступають органічною триєдністю.

Якщо ви ніколи не бували на концерті хору, вам обов'язково слід познайомитися з чи не найяскравішим представником і хранителем української пісенної культури.