Кременчук

Літо не балує: синоптики врочать Кременчуку грози і шквальний вітер

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 846

 

Оголошене штормове попередження

Вдень та вночі 24 травня в Полтавській області, зокрема, у Кременчуці, очікуються грози, шквали 15-20 м/с, місцями дощ. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.


Оголошене штормове попередження.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: golos.ua
Теги: прогноз погода гроза ветер дождь
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