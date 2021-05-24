Літо не балує: синоптики врочать Кременчуку грози і шквальний вітер

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 846

Вдень та вночі 24 травня в Полтавській області, зокрема, у Кременчуці, очікуються грози, шквали 15-20 м/с, місцями дощ. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.





Оголошене штормове попередження.